Susep avança na agenda do seguro como indutor do desenvolvimento nacional

Grupo de Trabalho reúne representantes do setor de seguros e de áreas estratégicas da economia para discutir entregas, agendas setoriais e próximos passos – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) realizou reunião do Grupo de Trabalho Seguro: Indutor do Desenvolvimento Nacional, instância de natureza consultiva criada para apoiar a implementação de projeto estratégico previsto no Planejamento Estratégico Institucional da Autarquia para o período de 2024 a 2027.

Coordenado pelo superintendente da Susep, Alessandro Octaviani, o encontro reuniu representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), da Confederação Nacional do Transporte (CNT), da Confederação Nacional das Empresas de Seguros (CNseg), da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros (Fenacor), da Associação Internacional de Direito de Seguro (AIDA), do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro (IBDS) e do Instituto de Defesa de Consumidores (Idec). O objetivo foi promover o diálogo entre diferentes segmentos da economia sobre o papel do seguro na redução de riscos, no fortalecimento de investimentos e no estímulo ao desenvolvimento nacional.

Durante a reunião, foram apresentadas as principais entregas da Susep ao longo de 2025, com destaque para a consolidação do ambiente regulatório e para a regulamentação de marcos legais relevantes, como a Lei nº 15.040 e a Lei Complementar nº 213. Também foram abordadas agendas específicas em que o seguro se conecta diretamente a setores produtivos, como infraestrutura, transportes, agronegócio e indústria, além da participação da Autarquia em eventos e iniciativas de articulação institucional.

O encontro também permitiu discutir os próximos passos do Grupo de Trabalho, incluindo o aprofundamento do debate sobre o novo patamar de proteção jurídica trazido pela legislação recente e a consolidação de agendas bilaterais que reforcem o seguro como instrumento permanente de apoio ao desenvolvimento econômico.