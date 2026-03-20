SulAmérica patrocina etapa Outono do Circuito das Estações em Brasília

Corrida acontece neste domingo (22) e deve reunir 5,5 mil participantes; evento reforça o incentivo da companhia à saúde, ao bem-estar e à prática de atividades físicas

São Paulo, 20 de março de 2026 – A SulAmérica é patrocinadora da etapa Outono do Circuito das Estações, que será realizada neste domingo, 22 de março, em Brasília. A iniciativa reforça o compromisso da companhia com a promoção da saúde e do bem-estar, incentivando a prática de atividades físicas e a ocupação ativa dos espaços urbanos.

A etapa marca a abertura do circuito anual, um dos mais tradicionais do país, e deve reunir 5,5 mil corredores na capital federal. Com percursos de 5k, 10k e 13k, o evento atrai desde iniciantes a atletas experientes, em uma atividade que combina esporte, qualidade de vida e convivência.

O patrocínio faz parte da estratégia da SulAmérica de ampliar sua presença em iniciativas que impactam positivamente a rotina das pessoas, fortalecendo a conexão com o público por meio de experiências que unem saúde, movimento e qualidade de vida.

Durante o evento, a companhia também terá um espaço exclusivo para 100 convidados, que poderão retirar o kit da corrida e aproveitar um serviço de bufê e massagem.

Serviço: Circuito das Estações Brasília – Etapa Outono

Data: 22/03

Endereço: Esplanada dos Ministérios – Plano Piloto – Brasília

Horário de largada: 10 e 13k – 07h / 5k – 07h20