SulAmérica é eleita a operadora de saúde mais amada do Rio

Companhia ficou em primeiro lugar na categoria Plano de Saúde/Seguradora de Saúde e reforça estratégia de crescimento no estado, onde já atende mais de um milhão de beneficiários – A SulAmérica conquistou o primeiro lugar na categoria Plano de Saúde/Seguradora de Saúde no prêmio “Os Mais Amados do Rio”, promovido pela revista VEJA Rio, que reconhece marcas, empresas e serviços preferidos pelos cariocas em diferentes segmentos. O resultado é definido por votação de leitores e moradores da cidade, que elegem os destaques em dezenas de categorias ligadas ao consumo, serviços e estilo de vida. A cerimônia de premiação aconteceu no Windsor Flórida Hotel na noite de quinta-feira (19) e reuniu representantes das empresas vencedoras.

“O Rio de Janeiro tem um papel histórico e estratégico muito importante para a SulAmérica, pois foi onde a nossa história de 130 anos começou. É um mercado que continua sendo prioritário, tanto pela relevância dos nossos mais de um milhão de beneficiários atendidos quanto pelo potencial de expansão. Temos a missão de atender os clientes, todos os dias, com soluções cada vez mais personalizadas e um portfólio flexível e adaptável a diferentes perfis, de pequenas e médias empresas a grandes corporações”, afirma Raquel Reis, CEO da SulAmérica Saúde e Odonto.

A estratégia de crescimento da companhia se baseia em três pilares principais: relacionamento com os clientes, fortalecimento da rede credenciada e ampliação da presença comercial. Raquel destaca a expansão da estrutura no estado. “Em 2025, ampliamos nossa presença regional com a inauguração de duas novas filiais, na Barra da Tijuca e no Sul Fluminense. Hoje, contamos com mais de 160 hospitais e mais de 250 laboratórios de diagnóstico e seguimos em crescimento para acompanhar a demanda e garantir qualidade de atendimento”, explica.

Além da atuação no setor de saúde, a SulAmérica também tem buscado fortalecer sua presença na agenda cultural e esportiva da cidade. Entre as iniciativas apoiadas recentemente, estão corridas de rua como Night Run, Circuito do Sol, Circuito das Estações, EnergyLand, além de eventos esportivos como o Verão Rio, realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas, e corridas em cidades como Macaé. Na área cultural, a companhia esteve presente no Rio Gastronomia, promoveu um concerto da Orquestra Ouro Preto nos Arcos da Lapa e trouxe ao Museu dos Correios a exposição imersiva “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina”.

Para a CEO da SulAmérica, o reconhecimento no prêmio da VEJA Rio reforça a conexão construída com os cariocas ao longo de mais de um século de atuação na cidade. “Entendemos que estar no Rio também significa fazer parte do calendário da cidade e das atividades do carioca. Por isso, nossa estratégia de patrocínios apoia eventos que estimulam hábitos saudáveis, bem-estar e cultura.”