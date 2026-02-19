Sou Segura inicia comemoração do aniversário de 5 anos com a primeira grande novidade: associação gratuita

A Sou Segura anuncia, com imenso orgulho, sua primeira novidade para iniciar as comemorações do 5ª aniversário. A partir de agora, a associação será gratuita. Este é mais um compromisso direto com o fortalecimento do ecossistema. Um passo relevante em direção ao Equal, que permite levar a excelência do conhecimento e o networking estratégico para todas as mulheres que desejam construir uma carreira sólida no setor.

A Sou Segura agradece especialmente aos patrocinadores. Graças ao seu investimento e confiança, transformamos um propósito coletivo em uma plataforma de crescimento contínuo para milhares de mulheres.

BENEFÍCIOS

A Sou Segura oferece às associadas: acesso à programas de capacitação, mentoria exclusiva e eventos.

Acreditamos que a capacitação contínua e o networking estratégico são as ferramentas mais poderosas para o crescimento profissional.

Para o setor de seguros, essa abertura significa um ecossistema mais rico, diverso e tecnicamente preparado.

Estimulamos a atração e retenção de talentos impulsionando as metas de ESG das companhias, criando um ambiente de negócios mais sustentável e humano.

A gratuidade na associação é apenas o passo inicial. Novidades serão anunciadas ainda no primeiro semestre.

Na celebração do aniversário da SOU SEGURA, o melhor presente é a expansão da comunidade e do nosso impacto.

Venha fazer parte da nossa comunidade. Associe-se gratuitamente em http://sousegura.org