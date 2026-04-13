Solutions Seguros completa 25 anos e reafirma papel estratégico no desenvolvimento do País

Com crescimento superior a dois dígitos no último triênio, corretora viabiliza o retorno de R$ 40 milhões em indenizações à sociedade – No dinâmico cenário da gestão de riscos, a solidez de uma companhia não é medida apenas pelo número de apólices que emite, mas pela continuidade de negócios e projetos que sustentam a economia. Ao completar 25 anos de atuação ininterrupta na próxima quinta-feira, dia 16 de abril, a Solutions Gestão de Seguros consolida sua trajetória como um dos players altamente especializados no setor, atuando como elo estratégico entre o capital e a segurança necessária para o crescimento nacional.

Mais do que intermediar contratos de seguros, a corretora celebra o jubileu de prata reafirmando sua missão como garantidora de investimentos e da longevidade empresarial em âmbito global. Fundada em 2001pelo executivo Sérgio Frade, profissional com quatro décadas de expertise na área, a Solutions nasceu para preencher uma lacuna: a necessidade de consultoria técnica independente que tratasse a proteção patrimonial não como despesa, mas como ferramenta de governança e desenvolvimento.

A filosofia da marca é sintetizada em seu lema institucional,“Solutions, mais do que uma corretora”. Frade pontua que ninguém dá um passo adiante quando não se sente resguardado. “Nosso foco é oferecer proteção contra imprevistos para que empreendimentos possam avançar e devolver valor à sociedade”, afirma.

A evolução da Solutions é o reflexo da complexidade dos ativos que administra e de seu papel central na viabilização de infraestrutura. Em um contexto global marcado por incertezas e crises recorrentes, a corretora destaca-se pela maturidade e experiência em gerenciar riscos cada vez mais intensos e volumosos.

O portfólio de cases é uma cronologia de suporte ao desenvolvimento do País: desde a reestruturação do programa de riscos da Acesita (atual Aperam), que incluiu um inédito road-show no Lloyd’s de Londres, à assessoria na internacionalização da Magnesita, ao primeiro programa de seguros de transporte da ArcelorMittal, à estruturação do seguro da nova sede da Localiza, aos novos Campi da Fundação Dom Cabral (FDC) até à expansão da Forno de Minas e da Vallourec. Mais recentemente, a Solutions viabilizou o seguro de plantas da multinacional francesa NetZero, um desafio de sustentabilidade que exigiu articulações diretas com o mercado suíço para garantir um investimento de vanguarda no Brasil.

Para a corretora, o indicador mais relevante da atividade é oque ela devolve ao mundo quando o imprevisto acontece. O sócio-fundador da empresa destaca que a indústria de seguros encerrou 2025 registrando R$ 548,4bilhões em indenizações e benefícios (alta de 8,8%, segundo a CNseg). NaSolutions, esse compromisso traduziu-se, nos últimos três anos, no gerenciamento de mais de R$ 40 milhões que retornaram diretamente aos seus segurados sob forma de indenizações. “O seguro é um indutor de desenvolvimento social. Ele viabiliza pontes, estradas, novas fábricas, concessões e garante financiamentos que, sem a transferência do risco, jamais sairiam do papel”, exemplifica Frade.

Os 25 anos da companhia coincidem com um momento histórico: a implementação da Lei nº 15.040/2024 (Novo Marco Legal dos Seguros). Para Frade, que também ocupa cargos de liderança na Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) e no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-MG),a nova legislação traz a transparência e a segurança jurídica que ele sempre defendeu em sua atuação “extra-muros”. Além do cenário regulatório, a corretora está na vanguarda do enfrentamento aos riscos climáticos e cibernéticos, investindo em gerenciamento preventivo para mitigar os impactos de eventos extremos na vida das pessoas e na saúde financeira das empresas.

Com sede em Belo Horizonte e atuação consolidada nacionalmente, a Solutions inicia seu próximo ciclo mantendo a independência societária e o foco no rigor técnico. Embora tenha registrado crescimento acima de dois dígitos nos últimos três anos, a empresa enxerga os números apenas como consequência de sua eficiência em proteger. “O futuro exigirá corretores com ainda mais responsabilidade consultiva e conhecimento profundo para lidar com o enfrentamento gerenciado de riscos. Estamos preparados. Para nós, 25 anos é apenas o alicerce de tudo o que ainda vamos construir para o País”, conclui o executivo.

Sobre a Solutions Gestão de Seguros – A Solutions é uma corretora independente especializada em gestão de riscos corporativos e pessoais com atuação nacional e internacional. Com 25 anos de mercado, é referência emconsultoria técnica para grandes grupos econômicos e projetos de infraestrutura, atuando nos ramos de Riscos Patrimoniais, Responsabilidade Civil, Transportes, Garantia, Linhas Financeiras e Benefícios.

Foto: Sérgio Frade, sócio-fundador da Solutions Gestão de Seguros