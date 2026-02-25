Sincor-SP lança Balcão de Negócios em live nesta quinta-feira

O Sincor-SP realiza, no dia 26 de fevereiro, às 10h, a live de lançamento do Balcão de Negócios, uma plataforma criada pelo Sincor-SP para conectar profissionais e empresas corretoras de seguros especialistas em diversos ramos para geração de parcerias por meio de co-corretagem. Participam da transmissão o presidente, Boris Ber, a 1ª vice-presidente, Simone Fávaro, e o coordenador do aplicativo Sincor Digital, Arnaldo Odlevati Junior.

O corretor de seguros associado poderá buscar empresas especialistas em diversos ramos e trabalhar em parceria de co-corretagem. A iniciativa integra o Hub de Soluções, uma plataforma de serviços técnicos focados na corretagem de seguros.

Neste ambiente, o corretor associado, que é especialista em determinado ramo, também poderá fazer o cadastro da sua empresa e, assim, permitir que outros profissionais vejam o seu perfil e proponham parcerias, trazendo ganhos para ambos os lados.

Como critérios para atuar como corretora especialista no Balcão de Negócios, a empresa deve ser associada ao Sincor-SP, manter registro regular na Superintendência de Seguros Privados (Susep), possuir Seguro de Responsabilidade Civil Profissional e comprovar especialização em ao menos um ramo de seguros.

Segundo Boris Ber, a proposta é gerar oportunidades e fortalecer a atividade profissional. “O Balcão de Negócios cria um ambiente de conexão entre corretores, amplia a atuação conjunta e permite que o associado encontre especialistas para desenvolver operações em diferentes ramos.”