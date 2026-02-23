Sincor-SP anuncia atualizações em Diretorias Regionais e reforça atuação estratégica nas regiões

O Sincor-SP informa alterações em sua estrutura de Diretorias Regionais, com o objetivo de fortalecer a representatividade institucional e ampliar a atuação junto aos corretores de seguros nas diferentes regiões do Estado.

Para o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, a atualização das lideranças regionais acompanha o momento de evolução do mercado e da própria entidade. “O Sincor-SP é construído pela força das suas regionais. Valorizar lideranças que já conhecem a realidade dos corretores e dar continuidade ao trabalho nas regiões é fundamental para mantermos proximidade, representatividade e resultado”, afirma.

As mudanças passam a vigorar com as seguintes definições:

Sady José Viana Sobrinho, então diretor Regional do ABCDMR, assume como Vice-Presidente da Região 1, reforçando a atuação estratégica e o alinhamento institucional da entidade.

Jocimar de Carvalho passa a exercer a função de diretor Regional do ABCDMR, contribuindo para a continuidade das iniciativas voltadas ao desenvolvimento do mercado e ao suporte aos corretores locais.

Alexandre Colella assume a Diretoria Regional São Paulo Leste, no lugar de José Carlos Rossatto, e irá trabalhar para ampliar a presença do Sincor-SP na região e fortalecer a proximidade com os profissionais associados.

Os três dirigentes já integravam o Sincor-SP em outras funções, o que garante continuidade às ações em andamento e conhecimento das demandas regionais.

As atualizações também serão refletidas nos canais oficiais da entidade, com a revisão das informações institucionais no site e a comunicação direta aos corretores de seguros das respectivas regiões.

O Sincor-SP segue comprometido com a valorização da categoria e com o fortalecimento de sua estrutura regional, promovendo representatividade, proximidade e apoio constante aos profissionais do mercado.

Fonte: Sincor-SP