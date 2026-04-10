Sincor-RJ anuncia nova edição do ENCONSEG

A diretoria do Sincor-RJ anuncia que a edição 2026 do ENCONSEG – Encontro de Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro – será realizada no dia 11 de maio (2ª feira), das 13h30 às 18h, no Centro de Convenções Prodigy Hotel Santos Dumont, localizado naAv. Almirante Sílvio de Noronha 365 – Centro – Rio de Janeiro. “Estamos preparando um grande evento, que discutirá as principais questões de interesse dos corretores de seguros. O objetivo é dar continuidade ao projeto de capacitação e desenvolvimento do Corretorde Seguros, com foco na experiência positiva do consumidor, e consequente crescimento das oportunidades e do mercado de seguros”, afirma o presidente do Sindicato, Ricardo Garrido.

Segundo ele, a expectativa é de uma grande adesão dos corretores de seguros, que têm apoiado e percebido valor nessa aproximação com o Sincor-RJ. “Através do Projeto “SINCOR em Movimento” e com o apoio dos nossos Embaixadores temos realizado eventos e reuniõesem todo o estado, percebendo a evolução da participação do Corretor”, acrescenta.

Garrido adianta ainda que o conteúdo do Congresso está sendo trabalhado com muito carinho, para que possamos discutir a melhor forma de entregar experiências positivas para o consumidor de seguros, contribuindo para o objetivo previsto no PDMS (Plano de Desenvolvimentodo Mercado de Seguros), que é atingir 10% do PIB Nacional em 2030. “O ENCONSEG 2026 vai focar na experiência positiva do consumidor. Teremos palestras e talk shows com as autoridades e principais nomes do setor, além das quatro Salas de Negócios: Auto; Saúde;Vida/Previdência e RE/Grandes Riscos, que, na sequência, discutirão o tema do evento com foco em cada segmento, e no trabalho técnico desenvolvido em cada uma das comissões técnicas”, revela o Presidente do Sincor-RJ, assegurando também que o evento será acessívela todos os corretores de seguros, independentemente da sua experiência ou área de atuação, e igualmente aberto para seguradores, colaboradores e demais integrantes do mercado de seguros.

Nesse contexto, o horário do evento foi escolhido para permitir o deslocamento dos corretores de outras regiões com tranquilidade e segurança.

INSCRIÇÃO

Corretores de seguros associados ao Sincor-RJ terão um desconto especial na inscrição, que já pode ser feita neste endereço eletrônico: www.sincor-rj.org.br/enconseg

LOCAL

O Centro de Convenções do Prodigy Santos Dumont é integrado diretamente ao Aeroporto Santos Dumont e ao Bossa Nova Mall.

O espaço é ideal para eventos corporativos, oferecendo tecnologia de ponta, equipe dedicada, salas modernas, telões com horários de voos, internet Wi-Fi gratuita e estacionamento com manobrista. Além disso, há a vista panorâmica no rooftop para o Pão de Açúcar e Baía de Guanabara.