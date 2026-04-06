SimBrokers completa três anos com R$45 milhões em prêmios emitidos

Com atuação nacional, assessoria catarinense reforça estratégia de expansão com presença física no RS e PR – A SimBrokers, assessoria de seguros com sede em Blumenau (SC), completou três anos de operações no último dia 23 de março com o registro de R$ 45 milhões em prêmios emitidos em 2025. Para 2026, a empresa projeta alcançar a marca de R$60 milhões, impulsionada pelo plano de expansão regional que prevê presença física no Rio Grande do Sul e no Paraná.

Fundada em2023, a empresa atua como elo estratégico entre companhias seguradoras e corretores de seguros. Atualmente, a base de parceiros soma 900 corretores cadastrados, dos quais 550 mantêm produção ativa. Embora a matriz em Santa Catarina concentre a maior penetração de mercado, a empresa já possui parceiros com operações em todo o território nacional. O portfólio abrange 14seguradoras, incluindo marcas como Zurich, AXA, EZZE, BVIX, Youse, Suhai,Ituran, Darwin, Pier e Justos.

A estruturada Sim Brokers é dividida por verticais de especialidade, com células dedicadas a operações tradicionais (multiprodutos), canais digitais e frotas. O escopo de atuação abrange os ramos de Automóvel (individual e frota), Residencial,Empresarial, Riscos Nomeados, Responsabilidade Civil, Garantia, RCO e Vida. A assessoria oferece suporte que contempla desde a implantação de sistemas e treinamentos até o acompanhamento técnico e operacional em casos de sinistros.

A criação da assessoria fundamenta-se na trajetória de 39 anos de seu CEO, Silvio Krüger. O executivo iniciou a carreira em 1987 na Tokio Marine Seguradora e consolidou sua atuação no Grupo HDI, onde construiu relacionamento com o mercado segurador, liderando as operações da companhia como diretor regional.

Bacharel em Economia pela Universidade Regional de Blumenau (FURB), Krüger possui MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialização em administração exponencial (XBA) pela Startse University (SP) e Nova School ofBusiness and Economics (Portugal). Essa bagagem técnica e comercial orienta a governança da empresa para atender à necessidade de descentralização das seguradoras.

Para o executivo, o papel da assessoria é garantir que o corretor tenha acesso a novas tecnologias e produtos de insurtechs sem abdicar do suporte técnico consultivo. “O modelo de assessoria é uma solução eficiente para a distribuição de seguros, pois permite que as companhias ganhem competitividade sem elevar despesas administrativas fixas”, afirma Krüger.

Sobre os próximos passos, o CEO destaca a regionalização da marca. “O planejamento estratégico para o próximo ciclo foca na consolidação da presença física nos estados vizinhos. A demanda crescente por soluções de seguros nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná justifica o plano de expansão geográfica em andamento. Mantemos nossa governança baseada em princípios de ética e imparcialidade, com o objetivo de fortalecer a cultura de inovação no setor de seguros da região Sul”, conclui.

Sobre a SimBrokers – ASimBrokers é uma assessoria de seguros que conecta corretores a soluções de seguradoras tradicionais e digitais. Com sede em Blumenau (SC) e atuação nacional, a empresa facilita a prospecção e conversão de negócios em diversos ramos de proteção patrimonial e de pessoas por meio de suporte técnico, operacional e comercial.

Legenda: Silvio Krüger, CEO da SimBrokers