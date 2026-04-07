Setor supervisionado movimenta R$ 68,32 bilhões no primeiro bimestre de 2026

A partir desta edição de fevereiro, o Boletim Susep passa a incluir dados de resseguro – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou a edição mais recente do Boletim Susep, com dados do mercado de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro referentes a fevereiro de2026.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o setor supervisionado registrou receitas de R$ 68,32 bilhões, montante 3,47% inferior, em termos nominais, ao observado no mesmo período de 2025.

As indenizações, resgates, benefícios e sorteios pagos à sociedade somaram R$ 40,47 bilhões no período, o que representa uma redução nominal de 11,58% na comparação com o ano anterior.

Como novidade desta edição, o Boletim Susep passa a apresentar informações sobre o resseguro. Nos dois primeiros meses de 2026, R$ 5,03 bilhões dos prêmios emitidos pelas seguradoras foram cedidos em resseguro, o que corresponde a14,04% do que foi arrecadado em seguros de danos e pessoas.

No segmento de seguros de danos e pessoas, excluindo o VGBL, as receitas alcançaram R$ 35,86 bilhões até fevereiro, com crescimento nominal de 2,35% frente ao mesmo intervalo de 2025.

Entre os seguros de danos, o seguro auto manteve desempenho positivo em termos nominais, com alta de 1,84% na comparação com o primeiro bimestre do ano passado.

Nos seguros de pessoas, o seguro de vida seguiu em trajetória de expansão, com crescimento nominal de 6,78% em relação ao mesmo período de 2025.

Nos produtos de acumulação, a arrecadação de contribuições superou o pagamento de benefícios e resgates em R$ 4,13 bilhões no mês de referência.

Esses e outros dados estão detalhados no Boletim Susep de fevereiro de 2026, disponível no site da Autarquia.

https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/dados-estatisticos/relatorios-de-analise-e-acompanhamento-dos-mercados-supervisionados-1/anos/2026

Para consulta dinâmica das informações, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros – Painel Susep:

https://www2.susep.gov.br/safe/menuestatistica/pims.html