Sem Parar renova parceria com a MetLife e amplia oferta de seguros no ecossistema de mobilidade

Acordo exclusivo amplia o investimento em inovação, tecnologia e expansão do portfólio de proteção para motoristas do ecossistema Sem Parar – O Sem Parar, plataforma de soluções para o carro, renovou e ampliou seu acordo exclusivo com a MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo. A parceria, iniciada em 2022, tem como foco o desenvolvimento e oferta de soluções de proteção, como seguro de vida, acidentes pessoais e benefícios que agregam valor no dia a dia, com uma jornada simples, intuitiva e acessível para os clientes do ecossistema Sem Parar. Atualmente, cerca de 1.300 milhões de motoristas do ecossistema Sem Parar contam com a proteção dos seguros MetLife, e com a ampliação, o objetivo é democratizar e ampliar cada vez mais o acesso, gerando impacto real aos clientes.

Entre as novidades para este ano, está a oferta de soluções de seguros de forma digital, integrada à jornada do cliente no ecossistema de mobilidade do Sem Parar. Isso acelera processos e garante uma experiência mais rápida e eficiente desde o momento da contratação até o pagamento das indenizações e o uso dos produtos. A integração é parte da experiência proporcionada pela MetLife Xcelerator, unidade de negócios digitais da seguradora na América Latina, que possui mais de 6 milhões de clientes nos países em que atua na região. Por meio de tecnologias e integração de APIs a MetLife Xcelerator viabilizará o pagamento das indenizações em até 24 horas, agregando valor, simplificando o uso e gerando impacto real na vida das pessoas.

“A renovação com a MetLife mostra a confiança mútua construída e o propósito compartilhado de oferecer soluções de proteção cada vez mais conectadas à rotina dos clientes. Essa colaboração fortalece o papel do Sem Parar no ecossistema de mobilidade e no mercado de seguros”, afirma José Luiz Machado, diretor de Seguros do Sem Parar.

Com mais de 3 milhões de apólices ativas, o grupo segue expandindo sua presença no mercado de seguros, com soluções práticas e conectadas à rotina dos motoristas. “A ampliação da parceria com o Sem Parar é motivo de grande orgulho para todo o time MetLife. Essa iniciativa representa uma oportunidade única de levar proteção a mais brasileiros, por meio de uma oferta integrada ao ecossistema de mobilidade. Com soluções customizadas e contextualizadas, conseguimos atender o cliente no momento certo, reforçando nossa missão de democratizar o acesso ao seguro e à proteção em todo o país”, destaca Ailton Vassoller, Diretor do Canal Xcelerator da MetLife Brasil.

Além de uma experiência 100% digital e integrada à jornada do cliente, MetLife e Sem Parar já estudam ampliar o portfólio de produtos oferecidos. “A MetLife Xcelerator tem como propósito impulsionar o embedded insurance dentro do ecossistema Sem Parar, com soluções que oferecem coberturas e assistências para todos os momentos da vida. A contratação é simples, transparente e totalmente digital, garantindo agilidade e eliminando burocracias. Mais do que isso, traz inovação e valor agregado ao universo Sem Parar”, complementa Vassoller.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br

Foto: Da esquerda para a direita: José Luiz Machado, Diretor de Seguros do Sem Parar e Ailton Vassoller, Diretor do Canal Xcelerator da MetLife Brasil.