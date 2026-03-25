Sem Parar alcança 4 milhões de apólices ativas e expande presença no mercado de seguros para motoristas

Com 8 milhões de tags ativas, empresa avança na oferta de proteção e serviços integrados ao carro – O Sem Parar, plataforma de soluções para o carro, alcançou a marca de 4 milhões de apólices ativas em sua carteira de seguros, resultado que evidencia a evolução da companhia na ampliação de serviços voltados à proteção e à conveniência de quem utiliza o veículo no dia a dia. O resultado amplia o posicionamento da empresa como um ecossistema completo, que vai além da tag e reúne diferentes soluções em um único ambiente digital.

O marco acompanha a expansão da base de clientes da empresa, que hoje reúne mais de 8 milhões de tags ativas em todo o país. Dentro desse universo, cerca de 40% dos usuários já contam com algum tipo de proteção, o que sinaliza a crescente adesão dos motoristas a soluções que integram mobilidade, serviços e segurança em uma única plataforma. Esse movimento reforça a proposta do Sem Parar de consolidar o SuperApp que centraliza serviços essenciais para o carro, combinando mobilidade, pagamento e proteção.

Nos últimos anos, a vertical de seguros do Sem Parar registrou crescimento de 45%, impulsionada pela estratégia de integrar produtos à experiência digital. Entre os destaques está o seguro auto diário, que amplia o acesso à proteção com mais flexibilidade e aderência ao uso real do veículo, sendo o primeiro seguro pay per use do Brasil, já integrado ao primeiro acesso no pedágio. O portfólio também inclui seguro auto, assistência veicular, proteção financeira e coberturas adaptadas a diferentes perfis de motoristas.

Com a crescente procura por produtos de seguros, a empresa consolida sua atuação ao disponibilizar um ecossistema amplo de soluções, pensado para diferentes perfis de clientes, com ticket médio de R$ 29,90 por mês, alinhado à necessidade de conveniência e acessibilidade no uso diário do carro.

“Alcançar 4 milhões de apólices é um marco importante para o Sem Parar e mostra como os clientes têm buscado soluções de proteção integradas ao uso do carro. Ao longo dos últimos anos, ampliamos nosso portfólio com serviços que tornam a experiência mais simples, digital e alinhada às necessidades de quem utiliza o veículo na rotina”, afirma José Machado, diretor de seguros do Sem Parar.

O crescimento da carteira de seguros acompanha a estratégia do Sem Parar de ampliar sua atuação como plataforma de soluções para o carro, incorporando serviços que simplificam a gestão da mobilidade e apoiam o motorista em diferentes momentos da jornada com o veículo.

Sobre o Sem Parar

O Sem Parar é uma plataforma completa de mobilidade, que facilita a vida do motorista com mais de 30 serviços disponíveis, desde pagamentos automáticos e quitação de débitos veiculares até alertas de multas, seguros, cartão de crédito e mais. Pioneiro no pagamento automático no Brasil e com mais de 25 anos de atuação, o Sem Parar integra o grupo norte-americano Corpay e conta com mais de 8 milhões de tags ativas. Está presente em 100% da malha pedagiada nacional e em mais de 8 mil pontos urbanos, incluindo estacionamentos, postos de combustível, drivethrus, lavarápidos e condomínios. No SuperApp Sem Parar, os clientes acessam um portfólio completo de soluções para o veículo, contratáveis também em mais de 10 mil pontos de venda, no site ou via Televendas. A empresa é vencedora de importantes prêmios, como Reclame Aqui, Melhores Serviços e Marcas Mais do Estadão, e figura entre as 100 companhias mais influentes em mobilidade urbana no Brasil. Em 2025, o Sem Parar foi listado na 26ª posição do ranking Brand Finance, que avalia as 100 marcas mais valiosas e influentes do Brasil.

Foto: José Machado

*Créditos: Beto Lima