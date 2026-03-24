Seguros SURA Brasil entra no mercado de energia renovável com portfólio para o setor solar

Parceria com a PWM Consultoria Corretora de Seguros garante proteção abrangente para parques e empresas instaladoras, da construção à operação, alinhando-se à agenda de desenvolvimento sustentável da seguradora – O mercado de energia renovável no Brasil cresce de forma exponencial. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), entre janeiro e outubro de 2025 a potência de geração elétrica do país foi ampliada em 6.564,81 megawatts (MW). Desse total, 48 centrais solares fotovoltaicas somaram 2.277,82 MW. Nesse contexto, a Seguros SURA Brasil anuncia, em parceria com a PWM Consultoria Corretora de Seguros, o lançamento de soluções empresariais voltadas ao segmento com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do ecossistema de energia limpa no país.

Ao mitigar os riscos associados à geração de energia solar, a seguradora amplia sua atuação em uma frente estratégica e contribui para a expansão e resiliência da matriz energética brasileira, alinhando-se à agenda ASG (Ambiental, Social e Governança).

André Cabral, gerente de Habitat e Competitividade da Seguros SURA Brasil

“A energia solar representa um importante vetor de crescimento para o Brasil. Com gestão de riscos e desenvolvimento de soluções de seguro, buscamos oferecer mais segurança para empreendedores e investidores e apoiar a evolução do setor”, afirma André Cabral, gerente de Habitat e Competitividade da Seguros SURA Brasil.

As soluções da SURA foram estruturadas para atender toda a cadeia, incluindo empresas responsáveis pela construção e operação de parques solares, instaladoras e companhias que mantêm estoques de equipamentos fotovoltaicos.

A cobertura é abrangente e segue o ciclo de vida dos ativos solares, desde a fase de instalação e montagem – protegendo equipamentos – até a operação. Riscos como roubo, incêndio e outros danos operacionais estão contemplados, garantindo a segurança dos investimentos e a continuidade dos negócios.

Com essa iniciativa, a Seguros SURA amplia seu portfólio e fortalece sua atuação no Brasil, com soluções voltadas a empresas e investidores ligados à geração solar.

Sobre a Seguros SURA Brasil

A Seguros SURA Brasil é especialista em Gestão de Tendências e Riscos e integra o sistema da Suramericana na América Latina, que tem mais de 80 anos de experiência e presença em sete países da região.

No Brasil desde 2016, conta com uma equipe de 400 colaboradores em 15 cidades para oferecer um atendimento próximo, com profundo conhecimento do mercado local e soluções de seguro eficazes e relevantes para empresas e pessoas.

Seu portfólio abrange os segmentos de Mobilidade – Transportes, Frotas, Automóveis de Alto Valor e Bicicletas – e Vida e Negócios – Vida em Grupo, Acidentes Pessoais, Empresarial, Responsabilidade Civil e Residencial.

A Seguros SURA Brasil se destaca pela inovação e pela capacidade de antecipar tendências.

Saiba mais em: segurossura.com.br

Foto: André Cabral, gerente de Habitat e Competitividade da Seguros SURA Brasil