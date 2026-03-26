Saúde preventiva vira item essencial na experiência de viagem internacional

Bradesco Saúde registra aumento de 13% na demanda por vacinas entre os clientes Concierge – Viajar ao exterior exige cuidados especiais com a saúde, incluindo vacinar-se de acordo com as exigências de cada país visitado. E, entre os clientes Bradesco Saúde Concierge, a operadora registrou um aumento de 13% nas solicitações de vacinas entre 2024 e 2025.

Entre as vacinas mais requisitadas, destacam-se:

.Meningite ACWY – fundamental para a proteção contra formas graves da doença, especialmente em ambientes coletivos e em viagens internacionais, sendo exigida ou recomendada por diversos países;

·Febre Amarela – indispensável para deslocamentos a regiões endêmicas, sendo exigida por diversos países como requisito sanitário para entrada;

·dTpa + VIP – combinação que reforça a defesa contra difteria, tétano, coqueluche e poliomielite, doenças que ainda representam risco em diferentes regiões do mundo, especialmente em contextos de mobilidade internacional.

“Em um cenário de crescente conscientização sobre saúde preventiva, esse avanço reflete não apenas a confiança dos beneficiários no serviço, mas também a valorização da imunização como um pilar essencial para o bem-estar e a segurança em diferentes contextos, especialmente em viagens”, destaca Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.

Os clientes Concierge têm ainda a facilidade de tomar outras vacinas exigidas internacionalmente: Febre Tifoide, Hepatite A, Hepatite B, Hepatite A + B e Tetra Viral. O agendamento das vacinas pode ser feito pelos canais digitais Concierge ou pela Central de Relacionamento da Bradesco Saúde. O atendimento poderá ser realizado em domicílio ou em uma das unidades habilitadas nos principais centros de referência médico-hospitalar do Brasil, com abrangência na grande São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG).

Além da indicação das vacinas recomendadas ou exigidas de acordo com o destino escolhido, o Bradesco Saúde Concierge permite também a solicitação do Seguro Viagem pelos canais digitais — site ou aplicativo da operadora. A contratação ocorre de forma automática, com emissão imediata da carta de seguro pelos canais digitais, podendo ser facilmente armazenada na Wallet do celular, o que proporciona ainda mais segurança, praticidade e tranquilidade em cada jornada.

Criado com o objetivo de proporcionar uma experiência de excelência ao segurado em uma série de serviços exclusivos, o Bradesco Saúde Concierge está completando 18 anos em 2026 e conta com cerca de 200 mil clientes.

Foto: Maria Beatriz Padilha, superintendente sênior da Bradesco Saúde.