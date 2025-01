Sancor Seguros investe no futebol e patrocina o Paranaense

Atenta ao público fã de futebol, a Sancor Seguros divulga o patrocínio do Campeonato Paranaense. A estratégia visa conectar a marca aos fãs e aumentar sua atuação no mercado brasileiro, evidenciando a relação entre seguro e esporte. O patrocínio reflete o alinhamento da Sancor com os valores regionais e sua ambição de consolidar-se como referência nacional. A escolha do Campeonato Paranaense foi motivada pela relevância do estado para a empresa, que possui sua matriz em Maringá e destaca o Paraná como um de seus principais mercados.

“Nos últimos tempos, a Sancor tem aumentado seu investimento em posicionamento de marca, e um desses canais tem sido o esporte. O patrocínio no Campeonato Paranaense é o nosso primeiro passo nessa modalidade no Brasil, e faz todo o sentido porque nossa matriz está no estado. O objetivo é aumentar nossa fatia de mercado e, para isso, visibilidade é o primeiro passo”, afirma o Coordenador de Comunicação, Marketing e Eventos, Rodrigo Theodoro.

A visibilidade proporcionada pelo evento, segundo a Sancor, é um dos elementos chave para o investimento. “Prevemos que os resultados já venham com os primeiros jogos, tanto do público presente quanto das transmissões em tv e streaming. O nível de percepção e posicionamento da marca tende a aumentar entre esse público já nas primeiras rodadas.”

Essa novidade se alinha com os planos de expansão da empresa para outros estados. “Concentrar esforços em uma região onde já temos uma forte atuação é uma preparação para conquistar espaço em outros mercados do Brasil”, explica João Levandowski, Gerente de Estratégia Comercial & Filial Digital, destacando Curitiba como um foco estratégico.

Além das placas de campo, a Sancor planeja ações complementares para maximizar o impacto do patrocínio. “Pretendemos realizar ações e campanhas que ativem esse patrocínio e promovam relacionamento entre nossos corretores e parceiros”, conclui Levandowski. Ao associar sua imagem ao esporte, a companhia reforça seus laços com a comunidade paranaense e aposta no futebol como plataforma para ampliar sua visibilidade e consolidar sua posição no mercado nacional.