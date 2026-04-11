Rogério Gonçalves lança livro “Liderança com Alma”!

O executivo, que é conhecido e se destaca no mercado de seguros como especialista em Seguro Garantia, acaba de lançar o livro “Liderança com Alma” – O que ninguém te ensinou sobre liderar pessoas e a si mesmo. Professional & Self Coach e Master Coach e Coordenador do Projeto Liderança com Alma, ele está desenvolvendo um trabalho voltado para apoiar líderes que desejam conhecer práticas que podem levá-los à lidar melhor com as suas emoções. “Nesse livro, convidamos o leitor a olhar para dentro da experiência de liderar – não apenas para as técnicas, mas para aquilo que sustenta quem lidera. Ao longo de 60 reflexões curtas e profundas, este livro percorre os dilemas, as escolhas e as perguntas que fazem parte do caminho de quem conduz pessoas sem perder a própria essência. Mais do que um livro sobre liderança, esta é uma Jornada de Consciência, destacou o autor.

Informações para comprar o livro através do WhatsApp: 11 97152-5287