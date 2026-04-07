Rodobens reposiciona presença em São Paulo no eixo da Faria Lima

Mudança da base executiva para a Avenida Juscelino Kubitschek reforça a agenda de relacionamento com o mercado financeiro e o ecossistema corporativo da capital – A Rodobens inaugura um novo capítulo de sua atuação na capital paulista ao instalar sua base executiva na Avenida Juscelino Kubitschek, no Itaim Bibi. A escolha insere a companhia em um dos principais polos financeiros do país e traduz uma decisão corporativa voltada a fortalecer sua presença institucional e estreitar laços com o mercado financeiro e parceiros estratégicos.

Concebido como um ponto de convergência para relacionamento e decisões corporativas, o novo escritório acompanha o momento de maturidade da companhia e reforça valores como modernidade, relacionamento próximo, consistência e eficiência. A estrutura foi pensada para favorecer conexões mais diretas com o ecossistema empresarial da capital e das dinâmicas do mercado.

A mudança ocorre em um momento de forte desempenho operacional da Rodobens. De acordo com a prévia operacional recentemente divulgada, a companhia encerrou 2025 com R$ 19,8 bilhões em negócios gerados, crescimento de 11,1% em relação ao ano anterior, consolidando a trajetória de expansão observada ao longo dos trimestres. No acumulado do ano, a geração de negócios em consórcios avançou 19,9%, superando R$ 8,5 bilhões. Já a divisão que reúne consórcios, seguros e produtos de crédito movimentou R$ 11,2 bilhões, alta de 16,2%, enquanto o Varejo Automotivo somou R$ 8,6 bilhões, com crescimento de 5,1%, refletindo a evolução do modelo de negócios da companhia ao longo de 2025.

“A mudança de endereço do nosso escritório em São Paulo reflete uma decisão estratégica alinhada à visão de futuro da Rodobens. Estarmos estabelecidos na Avenida Juscelino Kubitschek nos posiciona com ainda mais proximidade a importantes polos de oportunidades. Esse movimento reforça nossa presença junto a parceiros de negócios e a integração do nosso time ao ecossistema financeiro e automotivo. Tudo isso, sem perder de vista nossa essência, valores e a trajetória que construímos ao longo dos anos.”, afirma Flávio Ferraz, CEO da Rodobens.

A presença na região amplia a visibilidade institucional da companhia e confere maior ritmo às interações com bancos, fundos de investimento e agentes do mercado. Em São Paulo, o escritório passa a concentrar encontros institucionais, comerciais e executivos, atuando de forma complementar à matriz em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que segue como base operacional e de decisões do grupo.

Do ponto de vista cultural, o novo ambiente reflete um estágio de evolução da empresa, com espaços desenhados para estimular colaboração, troca de conhecimento e inovação. “Essa mudança materializa uma gestão mais conectada, que coloca as pessoas no centro das decisões e reforça nosso compromisso com relações duradouras e escolhas bem fundamentadas”, afirma o executivo.

A atuação nacional segue como um dos principais pilares da Rodobens. A companhia está presente em todo o território brasileiro, de norte a sul, por meio de 42 concessionárias próprias que atuam tanto no varejo de automóveis das marcas Toyota, Mercedes-Benz e Hyundai quanto no segmento de veículos comerciais, no qual a Rodobens se consolida como a maior rede de concessionárias da Mercedes-Benz no país. Essa estrutura é complementada com uma ampla rede formada por cerca de 5,3 mil parceiros e agentes comissionados, garantindo capilaridade, proximidade com os clientes e escala para sustentar o crescimento em diferentes regiões do país.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 75 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.