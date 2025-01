Revista Seguro Total oferece inscrição promocional por R$ 100,00 no ST Summit Inovatec até 31 de janeiro!

Você acaba de receber um desconto especial para participar do ST Summit Inovatec, no dia 13 de março, em São Paulo. Participe deste super congresso de inovação e tecnologia no Transporte de Cargas e Gerenciamento de Riscos! Condição promocional até 31 de janeiro, através do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/st-summit-inovatec-2025-transportes-e-gerenciamento-de-riscos/2741418

(Fonte: Revista Seguro Total)