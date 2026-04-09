Revista da Aconseg-RJ, edição 61, destaca a evolução do corretor de seguros na era digital

Publicação reúne executivos de grandes seguradoras e especialistas para debater tecnologia, humanização, regulação e tendências do setor em 2026 – A nova edição da Revida da Aconseg-RJ lança um olhar aprofundado sobre as transformações do mercado de seguros e os caminhos para os profissionais que atuam no setor. A matéria de capa, “O novo papel do corretor de seguros em 2026”, destaca como a tecnologia, os dados e a integração digital vêm redefinindo a atuação do corretor, que assume um posicionamento cada vez mais estratégico e consultivo.

Impacto digital – Para discutir os desafios e oportunidades dessa nova realidade, a publicação reúne representantes das seguradoras parceiras, além de porta-voz da Susep, que analisam o impacto da digitalização no relacionamento com o cliente e na geração de valor no mercado.

A edição também aborda a importância da capacitação profissional, com entrevistas de Luiz Philipe Baeta Neves, reitor da Universidade Aconseg, e Wagner Attina, decano da instituição, que destacam o papel do conhecimento e do treinamento contínuo diante de um setor em constante transformação.

Canal estratégico – Outro destaque é a relevância das assessorias como canal estratégico para expansão das seguradoras. A Allianz Seguros foi ouvida, reforçando a importância dessas parcerias para o crescimento das vendas e a capilaridade do mercado.

A confiança no atendimento humano também ganha espaço na revista. Com base em pesquisa apresentada no CONAREC 2025, a publicação evidencia que 100% dos consumidores ainda preferem o contato humano em situações complexas. Para aprofundar o tema, a revista traz a visão das seguradoras Tokio Marine e Bradesco, além do Sindseg RJ/NE, reforçando o papel do corretor como elo de confiança em um ambiente cada vez mais digital.

Nova Lei de Seguros – A publicação ainda apresenta uma análise sobre o novo marco legal de seguros, com a especialista Angélica Carlini, referência nas áreas de Direito do Seguro, Responsabilidade Civil e Inovação, que detalha os impactos da nova legislação para os corretores.

A FenaSaúde avalia os desafios e perspectivas da saúde suplementar em 2026, destacando o processo de recuperação do setor e os obstáculos econômicos e regulatórios.

COP30 e o seguro – Em carta pública divulgada em fevereiro, após a realização da 30ª Conferência do Clima, em Belém, a CNseg, firma o compromisso do setor com a agenda climática, apresentando o seguro como ferramenta essencial de proteção e adaptação, com foco na “Casa do Seguro”, um polo de debate com lideranças. O documento reflete uma postura ativa do setor de seguros para enfrentar desafios ambientais e sociais, consolidando sua relevância institucional no contexto brasileiro.

A revista traz ainda conteúdos assinados por lideranças do setor, como o artigo de Ricardo Garrido, presidente do Sincor-RJ, e de Luiz Henrique Fontes, diretor de TI e Inovação da MAG Seguros, que abordam temas relevantes para o dia a dia dos corretores.

Está tudo no link: https://aconseg-rj.com.br/revistas/no61-03-2026 . Aguardamos você por lá.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.

A nova diretoria da Aconseg-RJ é composta por: Luiz Philipe Baeta Neves, presidente; César Augusto Braga, 1º Secretário; Gilberto Villela, 2º Secretário; Joffre Nolasco Pinto Filho, 1º Tesoureiro; Jaqueline Duarte dos Santos Rocha, 2ª tesoureira.