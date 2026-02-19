Responsabilidade Civil Geral se consolida como estratégia de crescimento para corretores

Produto ganha força entre PMEs e amplia oportunidades para corretores – Em um ambiente empresarial cada vez mais exposto a riscos operacionais, jurídicos e reputacionais, o Seguro de Responsabilidade Civil Geral vem ganhando espaço no mercado segurador como solução estratégica para empresas e como alavanca de crescimento para corretores. A cobertura protege contra danos materiais, corporais e morais causados a terceiros no exercício da atividade empresarial, um risco presente em praticamente todos os segmentos econômicos.

O movimento acompanha uma tendência global. O mercado mundial de seguros de responsabilidade foi estimado em aproximadamente US$ 290 bilhões em 2024 e projeta crescimento consistente nos próximos anos, podendo ultrapassar US$ 460 bilhões até 2032. Nos Estados Unidos, cerca de 54% das pequenas empresas (PME) já contratam cobertura de responsabilidade geral, reflexo do aumento da judicialização e da maior conscientização sobre riscos legais cotidianos. O dado reforça o potencial de expansão do produto em mercados como o brasileiro, onde pequenas e médias empresas representam parcela significativa da economia.

Para o corretor, o RC Geral vai além de uma cobertura complementar. Ele amplia o ticket médio da carteira, fortalece o posicionamento consultivo e cria novas oportunidades de negócios em setores como indústria, comércio, prestação de serviços, tecnologia, eventos e condomínios. Ao incorporar a responsabilidade civil na abordagem comercial, o profissional deixa de atuar apenas na proteção patrimonial tradicional e passa a oferecer uma visão mais ampla de gestão de riscos.

A FazSeg Consultoria em Seguros tem observado um crescimento no interesse por esse tipo de solução, especialmente entre corretores que buscam diversificar portfólio e reduzir a dependência de ramos altamente competitivos. A consultoria oferece suporte técnico, apoio comercial e orientação estratégica para estruturação adequada das coberturas e limites, facilitando a inserção do produto na carteira ativa dos parceiros.

“Muitas empresas quebram não por falta de faturamento, mas por um passivo inesperado que consome o caixa e compromete sua operação. O RC Geral é uma ferramenta de perenidade: ele mitiga riscos financeiros que poderiam inviabilizar a continuidade do negócio e, em muitos casos, literalmente salva empresas e preserva o legado construído ao longo de anos. Na FazSeg, estruturamos essa solução para que o corretor possa levá-la ao seu cliente com segurança técnica e clareza estratégica, ampliando sua atuação consultiva e fortalecendo seu relacionamento comercial.”, afirma Silvio Formiga, sócio da FazSeg Consultoria em Seguros.

A expectativa do setor é de crescimento contínuo da demanda por coberturas de responsabilidade, impulsionada pelo aumento da exposição jurídica das empresas e pelo amadurecimento do mercado segurador. Nesse cenário, o RC Geral se posiciona como ferramenta estratégica para corretores que desejam crescer de forma técnica, sustentável e alinhada às novas exigências corporativas.

Foto: Silvio Formiga, sócio da FazSeg Consultoria em Seguros.