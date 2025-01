REP Seguros anuncia Vladimir Sípoli como Diretor Comercial

A REP Seguros anuncia Vladimir Sípoli como o Diretor Comercial. Reconhecido por sua ampla experiência no mercado de seguros e expertise em soluções customizadas, Vladimir será peça-chave na estratégia de expansão da empresa no Paraná – um estado estratégico para o crescimento da companhia.

Essa movimentação marca o início de uma nova fase para a empresa, que busca consolidar sua presença como referência no mercado paranaense. Além da chegada de Vladimir, a companhia prepara novas contratações nos próximos meses, reforçando seu compromisso com a inovação, personalização e excelência em soluções de seguros.

Combinando tradição e ousadia, a REP Seguros se posiciona para atender ainda melhor as necessidades de seus clientes, oferecendo segurança e resultados excepcionais.

“Essa nova fase abre portas para oportunidades valiosas, e estamos confiantes no impacto positivo que ela trará aos nossos parceiros e clientes”, destaca Bruno Cervi, CEO da REP Seguros. A empresa também aproveita para convidar talentos interessados em crescer junto a uma organização em constante expansão a integrarem o time.

Foto: Vladimir Sípoli, novo Diretor Comercial da REP