Presidente do Sincor-MG e embaixadora participam do Congresso Minha Vida Protegida 2026, em São Paulo

O presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, e a embaixadora Regina Bentes, também primeira-dama do Sincor-MG e corretora de seguros especialista em vida, proteção de renda e sucessão empresarial, confirmaram presença no Congresso Minha Vida Protegida 2026, que será realizado nos dias 6 e 7 de março, no Espaço Center 3, na Avenida Paulista, 2064, em São Paulo. Ambos se voluntariaram como embaixadores do Movimento Minha Vida Protegida, e a participação marca a retribuição à parceria construída com o movimento, que teve atuação de destaque na primeira edição do evento Corretor na Real, realizada em Diamantina, em agosto de 2025.

Reconhecido como o maior movimento sobre seguros de vida do Brasil, o Minha Vida Protegida promove, pela primeira vez em formato de congresso, dois dias de intensa imersão em proteção e planejamento financeiro. O encontro reunirá grandes nomes do mercado, cases reais, aplicações tecnológicas à prática comercial e estratégias voltadas a resultados imediatos e sustentáveis.

A participação no congresso reforça também o papel de Regina Bentes ao lado do presidente Gustavo Bentes. Regina é esposa do presidente, primeira-dama do Sincor-MG, embaixadora e corretora de seguros especialista em Vida, Proteção de Renda e Sucessão Empresarial. Ambos se voluntariaram como embaixadores do Movimento Minha Vida Protegida, fortalecendo ainda mais o compromisso institucional com a disseminação da cultura da proteção no país.

Para Gustavo Bentes, a presença do Sincor-MG reforça o compromisso institucional com o fortalecimento da cultura da proteção no Brasil. “Participar do Congresso Minha Vida Protegida é essencial para o Sincor-MG, porque o Seguro de Vida é uma das principais ferramentas de transformação social do nosso mercado. Estar ao lado de um movimento que inspira, capacita e projeta o corretor para o futuro é reafirmar o nosso papel na defesa do planejamento financeiro e da proteção das famílias brasileiras”, destaca o presidente.

O congresso é voltado a corretores, gestores e lideranças do setor e abordará temas como tendências do mercado de seguros de vida, inovação e tecnologia aplicadas à proteção, estratégias de venda com resultados reais e cases de sucesso que inspiram a atuação com propósito.

Ao longo dos dois dias, os participantes terão acesso a conteúdos estratégicos, troca de experiências e uma visão ampliada sobre o futuro do Seguro de Vida no Brasil. A proposta é fortalecer ainda mais o propósito que une o setor: proteger vidas com inteligência, consciência e planejamento, consolidan