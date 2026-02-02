Porto Serviço fecha parceria com a Denza, marca de luxo da BYD

Clientes da montadora passam a contar com assistências durante os dois primeiros anos de garantia em todo o Brasil – A Porto Serviço anuncia uma nova parceria estratégica com a Denza, marca de luxo do grupo BYD, que acaba de chegar ao mercado brasileiro. A partir de agora, os clientes Denza contam com as assistências da Porto Serviço durante os dois primeiros anos do período de garantia, com cobertura válida em todo o território nacional.

A parceria reforça a consolidação da Porto Serviço no segmento de montadoras e sua atuação em um mercado cada vez mais conectado à inovação e à mobilidade. Os clientes da Denza passam a ter acesso a serviços como guincho, socorro local, chaveiro e carro reserva, ampliando a experiência de pós-venda e garantindo mais tranquilidade ao longo da jornada de uso do veículo.

“Fazer parte da chegada da Denza ao Brasil reforça a confiança das montadoras na capacidade da Porto Serviço de entregar soluções com escala nacional, qualidade operacional e foco na experiência premium do cliente”, afirma Tomas Trabulsi, diretor de Negócios e Parcerias Estratégicas da Porto Serviço. “Essa parceria consolida nossa estratégia de crescimento junto ao setor automotivo e reforça nosso papel como parceiro de longo prazo das montadoras”.

Werner Schaal, diretor da Denza no Brasil, destaca que a parceria reflete o compromisso da marca com a excelência e sua visão de oferecer uma experiência que vai além do design e da performance. “A Denza está focando em construir parcerias sólidas no Brasil com empresas que são líderes em seus segmentos, como a Porto Serviço, que é referência para o setor automotivo e entrega um serviço premium que nossos clientes merecem. Ao unir forças, reforçamos nossa proposta de entregar segurança, sofisticação e confiança aos nossos clientes, proporcionando uma experiência ainda mais completa e garantindo que nossos veículos sejam acompanhados por soluções de proteção à altura do padrão de qualidade da nossa marca”, celebra o executivo.

Com atuação consolidada no fornecimento de soluções de assistência para o setor automotivo, a Porto Serviço segue ampliando seu portfólio de parcerias estratégicas, oferecendo serviços integrados e customizados para diferentes perfis de veículos e consumidores.

Mais informações sobre a Denza estão disponíveis em Link: https://www.denza.com/br

Sobre a Porto Serviço

A Porto Serviço é uma empresa do Grupo Porto especializada em serviços emergenciais e de manutenção para casa e carro. Oferece serviços de reparo, manutenção e instalação com a qualidade reconhecida da Porto, disponíveis para todos, independentemente de serem clientes Porto ou não. Lançada oficialmente em dezembro de 2023, a Porto Serviço registrou R$ 605,5 milhões em receita no terceiro trimestre de 2025, com 691 mil atendimentos para automóvel e 708 mil atendimentos para residência e empresas. O resultado financeiro foi de R$ 38,4 milhões de lucro líquido, com EBITDA de R$ 91 milhões e margem EBITDA de 15,0%. O ROAE no 3T25 foi de 17,8%. Atualmente, conta com uma extensa rede com 13 mil prestadores de serviços.

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com 80 anos de mercado, a companhia possui quatro unidades de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 18 milhões de clientes únicos, 13,8 mil funcionários, 13 mil prestadores e 46,4 mil corretores independentes, a empresa conta ainda com sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2024, a companhia apresentou R$ 37 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 2,7 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentes de negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.