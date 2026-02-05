Porto registra lucrolíquido recorde de R$ 3,4 bilhões e cresce 28% em 2025

A receita anualda companhia alcançouR$ 41 bilhões, um aumentode 12% em relação a 2024 – O ano de 2025 marcou os 80 anos da Porto, período em que a companhia apresentou crescimento sólido e sustentável, impulsionado pelo fortalecimento do ecossistema Porto. A receita¹ anual alcançou R$ 41 bilhões, com crescimento de 12% (vs. 2024), enquanto o lucro líquido evoluiu 28% (vs. 2024), atingindo R$ 3,4 bilhões.

Já a rentabilidade (ROAE) foi de 22,7%, o que representa uma expansão de 2,7 p.p. em relação a 2024, impulsionada pela diversificação das verticais de Saúde, Bancoe Serviços, que juntas passaram a representar 49% do total da companhia (+7 p.p. vs. 2024) e registraram, individualmente, retornos superiores a 23%.

As receitas¹ e o lucro líquido do quarto trimestre de 2025 avançaram dois dígitos e o ROAE se manteve acima do patamar de 20%. No 4T25, as receitas¹ atingiram R$ 11 bilhões,um incremento de 11%frente ao mesmo período do ano anterior e o lucro líquido do trimestre totalizou R$ 839 milhões (+25% vs. 4T24), com um ROAE de 22,5% (+2,2 p.p. vs. 4T24).

O resultado financeiro foi de R$ 289 milhões no trimestre (+6%).Já a receita da carteirade aplicações financeiras (ex-previdência, ALM e rolagemde títulos), geridaspela tesouraria, foi de R$ 473 milhões, o que representa 79% do CDI, explicado pelo desempenho das alocações em títulos indexados à inflação. No trimestre, foi realizada uma rolagem de carteira de R$ 109 milhões, o que proporcionará o aumento das taxas médias dos títulos atrelados à inflação e o alongamento do duration dos títulos encarteirados.

O índice de eficiência operacional¹, que considera a soma das Despesas Administrativas em relação à Receita Total, foi de 11,2%, permanecendo estável no trimestre. No ano, o índice²foi de 10,9%, uma melhora de 0,4 p.p. em comparação ao ano anterior. Foi o sexto ano consecutivo de melhora neste indicador, alinhado com nossos esforços para ganhos de eficiência.

Desempenho das Verticais, comparadas ao 4T24:

Porto Bank: a receita¹do Porto Bank avançou 31%, atingindo R$ 2,1 bilhões, atravésprincipalmente do crescimento do Consórcio¹ (+38%); Cartão, Financiamento e Empréstimos (+32%); Capitalização (+23%); e; Riscos Financeiros (+15%). O NIM ajustado pelo risco reduziu 0,3 p.p., alcançando 3,0%, enquanto o índice de eficiência foi de 32,2%, uma melhora de 1,3 p.p. O lucro líquido trimestral apresentou um crescimento de 35%, totalizando R$ 219 milhões.

Porto Saúde: a Porto Saúde apresentou crescimento de 23% na receita,alcançando R$ 2,3 bilhões. A expansão foi impulsionada por um aumento de 23% em beneficiários de seguro Saúde, atingindo 831 mil vidas, e uma expansão de 19% de vidas no Odonto, alcançando 1,2 milhão. O Índice Combinado foi de 89%, uma melhora de 1 p.p. decorrente principalmente da menor sinistralidade observada no período (74%; -2 p.p.). Por fim, o lucro obtido no período foi de R$ 170 milhões (+22%).

Porto Seguro: as receitas e prêmios da Porto Seguro totalizaram R$ 5,8 bilhões (+3%), alavancado pelo crescimento em duplo dígito dos segmentos Patrimonial e Vida, ambos com expansão de 13%.

No Auto, os prêmios mantiveram-se no mesmo patamar do ano anterior (+0,2%), enquanto a frota segurada cresceu 4%. O índice combinado ampliadoatingiu 85,3%, uma melhora de 1 p.p. e o lucro obtido no período foi de R$ 459 milhões (+4%).

Porto Serviço: a Porto Serviço registrou R$ 663 milhões em receita (+3%) e o destaque foi a evolução do segmento dos produtos digitais (+38% no 4T25 e +73% em 2025). O resultado trimestral foi de R$ 84 milhões (+42%).

Além disso, a Porto celebra um ano da entrada no Índice Ibovespa e, agora, comemoraa integração ao IBrX 50. A inclusão neste índice, que reúne as 50 empresas mais líquidas da B3, reflete a consistente trajetória de crescimento da companhia e o maior engajamento dos investidores.

Pelo quarto ano consecutivo, a Porto foi reconhecida como uma das dez melhores empresas para trabalhar no Brasil, segundo o ranking Great Place to Work (GPTW), resultado do cuidado genuíno com as pessoas através de iniciativas voltadas ao bem-estar, aprendizado e desenvolvimento do Time.

Em 2025, também foi mais uma vez apontada pela Brand Finance como a terceira marca mais forte do país e foi eleita, novamente, uma das 15 marcas mais valiosas do Brasil pela Interbrand. Adicionalmente, alcançou a liderança no Top of Mind da Folha de São Paulo, na categoria seguradoras, pelo 12º ano consecutivo, e o prêmio Estadão Marcas Mais, pelo quarto ano consecutivo, na mesma categoria.

Essa percepção externa é observada também por meio da avaliação que a Porto recebe pelos produtos e serviços prestados, encerrando o ano de 2025 com NPS de 92 no Time Médico Porto, 82 nos seguros Auto e Residência e 75 no Cartão de Crédito. “Esses números são reflexo da qualidade das soluções e atendimento oferecidos para os nossos mais de 18 milhões de Clientes, que confiam em nós o que eles tem de mais importante: a própria saúde, suas famílias, suas economias e patrimônios. Em 2025, celebramos nossos 80 anos com a certeza de que a Essência que nos trouxe até aqui é o que vai nos levar adiante”, afirma Paulo Kakinoff, CEO do Grupo Porto.

A companhia agradece a todos que constroeme a apoiam nesta jornada.

Principais destaques (4T25 em comparação com 4T24):

Receita totalGrupo Porto: R$ 11 bilhões (+11%)

Lucro líquido Grupo Porto: R$ 839 milhões (+25%)

ROAE Grupo Porto: 22,5% (+2,2p.p.)

Lucro líquido Porto Seguro:R$ 459 milhões(+4%)

Lucro líquido Porto Saúde: R$ 170 milhões (+22%)

Lucro líquido Porto Bank: R$ 219 milhões (+35%)

Lucro líquido PortoServiço: R$ 84 milhões (+42%)

Sobre a Porto

A Porto é mais que uma seguradora, é um ecossistema de soluções de serviços de proteção com tecnologia embarcada, para melhorar e facilitar a experiência do cliente. Com 80 anos de mercado, a companhia possui quatro unidades de negócios: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviço. Além de 18,6 milhões de clientes únicos, 13,8 mil funcionários, 12,6 mil prestadores e 47,9 mil corretores independentes, a empresa conta ainda com sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Fazem parte do universo Porto: Azul Seguros, Itaú Seguros de Auto e Residência, Porto Seguro Uruguay entre outras. Em 2025, a companhia apresentou R$ 41 bilhões de receita e lucro líquido de R$ 3,4 bilhões. O momento é de aceleração do crescimento e expansão de novas frentesde negócio para lançar cada vez mais produtos inovadores e ser cada vez mais um porto seguro para as pessoas e seus sonhos.

