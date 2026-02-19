Plenitus lança solução digital para ampliar acesso à saúde e benefícios

O mercado de saúde e benefícios passa a contar com um novo modelo de negócios: o Plenitus, assinatura digital desenvolvida para ampliar o acesso da população a serviços de saúde, proteção familiar e vantagens financeiras com investimento reduzido. O produto chega como alternativa complementar aos planos tradicionais, com mensalidade de R$ 29,90 por família (titular, cônjuge e filhos sem limite de idade).

A proposta reúne cinco pilares: telemedicina e serviços em saúde; assistência funeral; descontos e cashback em mais de 4 mil estabelecimentos; redução de 20% na conta de energia elétrica para clientes elegíveis em Minas Gerais; além de assessoria financeira, com suporte especializado para reorganização de pendências ou acesso a linhas de crédito personalizadas.

De acordo com a coordenadora do projeto, Danielle Rinco, a iniciativa foi estruturada a partir da identificação de lacuna relevante no mercado. “Há parcela significativa da população que não consegue comprometer parte expressiva da renda com planos tradicionais, mas que precisa de proteção e segurança. Percebemos a necessidade de desenhar uma alternativa sólida, inteligente e financeiramente acessível”, explica.

Segundo ela, o produto foi pensado inicialmente para atender os públicos C, D e E, mas possui potencial de alcance mais amplo. “Trata-se de uma assinatura digital de benefícios, sem fidelidade, que funciona por aplicativo. O cliente contrata, baixa o app e passa a ter acesso imediato aos serviços disponíveis”, detalha.

Na prática, a plataforma concentra os cinco pilares em ambiente digital intuitivo. A telemedicina funciona 24 horas para clínico geral e pediatria, sem coparticipação, limite de uso ou carência. Especialidades como ginecologia e renovação de receitas têm horários específicos de atendimento. O produto também oferece consultas presenciais e exames com descontos, agendados por meio de concierge, além de televeterinária — recurso regulamentado no Brasil para situações que não exigem exame físico imediato.

De acordo com a executiva, no eixo de proteção familiar, a assistência funeral é considerada um dos principais diferenciais. O serviço é prestado em parceria com o Grupo Zelo e pode ser acionado pelos canais oficiais de atendimento. “O impacto é de segurança para a família, que recebe orientação profissional, organização e suporte completo em um momento sensível, sem surpresas”, afirma.

Com comercialização em todo o território nacional — exceto o benefício de energia, restrito a Minas Gerais — o Plenitus aposta em um modelo de contratação simplificado e 100% digital. A distribuição contempla atuação por meio de corretores, que podem utilizar link personalizado de vendas e acompanhar resultados por dashboard próprio, além da possibilidade de contratação direta pelo cliente via plataforma.

Para a coordenadora, o lançamento representa uma oportunidade de ampliar o alcance da proteção no país. “O Brasil ainda possui uma parcela significativa da população sem plano de saúde. O Plenitus surge como solução inteligente e funcional para oferecer acesso a serviços essenciais com investimento compatível com a realidade financeira das famílias”, projeta.

A expectativa, segundo ela, é consolidar a marca como referência em solução integrada de saúde, assistência e benefícios, ampliando gradativamente as funcionalidades e desenvolvendo uma base sólida de clientes nos próximos meses.

Foto: Danielle Rinco, coordenadora do Plenitus, durante evento de lançamento do novo produto para os corretores