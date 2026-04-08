Plano de saúde pet cresce no Brasil e vira novo benefício corporativo

É cada dia mais comum que as empresas passem a incluir o cuidado com pets no pacote de benefícios, acompanhando mudanças no comportamento das famílias brasileiras. Nos últimos anos, o mercado pet se consolidou como um dos mais dinâmicos do país. Com a crescente humanização dos animais de estimação, cada vez mais tutores passaram a enxergar cães e gatos como membros da família. Isso impacta a forma como cuidam da saúde desses companheiros.

Nesse cenário, os planos de saúde pet vêm ganhando espaço. Antes considerados um serviço opcional, eles passam a ser vistos como uma alternativa para garantir previsibilidade financeira e acesso mais fácil a cuidados veterinários, especialmente diante do aumento dos custos com consultas, exames e procedimentos. Emergências, cirurgias e internações podem gerar despesas inesperadas, o que tem levado muitos tutores a buscar soluções que combinem prevenção e economia. Além disso, o acompanhamento regular contribui para a qualidade de vida dos animais e para a tranquilidade dos donos.

A expansão desse mercado já chegou ao ambiente corporativo. As empresas têm ampliado seus programas de benefícios para incluir soluções voltadas ao bem-estar integral dos colaboradores, que passam a priorizar o cuidado com os pets.

Segundo Luiz Gênova, CEO da APet, a preocupação das corporações em incluir soluções para os pets, como benefício para os colaboradores, está alinhada com a relação das famílias com seus melhores amigos. “Na APet, temos pacotes exclusivos para que as empresas possam oferecer os planos de saúde pet aos colaboradores, com jornadas digitais e sem atrito. Notamos nesses últimos anos, um avanço expressivo de empresas com este olhar, e a satisfação dos colaboradores com estas ações. Posso afirmar que é certamente mais um caminho de democratização do acesso à saúde e cuidados de qualidade aos pets. Esse é o nosso propósito”.

Para muitas pessoas, o vínculo com os animais de estimação está diretamente relacionado à saúde mental e à qualidade de vida. Oferecer esse tipo de benefício pode contribuir para maior satisfação, engajamento e retenção de talentos.

Além da proteção financeira, inerente aos planos de saúde pet, a APet tem incorporado benefícios que ampliam a experiência do usuário. Entre eles estão a livre escolha de clínicas, acesso facilitado a atendimento e benefícios adicionais, como clubes de vantagens e tag localizadora, e, em alguns casos, seguro de Acidentes Pessoais, sorteio mensal de incentivo e telemedicina humana para o tutor e seus dependentes.

A combinação entre mudanças culturais, aumento da demanda por serviços especializados e novas estratégias corporativas indica que o segmento de saúde pet deve continuar em expansão nos próximos anos. “Mais do que uma tendência, o cuidado com os animais de estimação reflete uma nova configuração das relações familiares em que o bem-estar inclui todos os membros da casa, inclusive aqueles que têm quatro patas”, concluiu Gênova.