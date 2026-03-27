Pela primeira vez, Grupo Bradesco Seguros participará da Hora do Planeta

Companhia apagará luzes das matrizes e sucursais pelo Brasil durante mobilização global; iniciativa reforça compromisso com a sustentabilidade – O Grupo Bradesco Seguros participará, pela primeira vez, da Hora do Planeta, mobilização global que busca sensibilizar a sociedade sobre os desafios das mudanças climáticas e da preservação ambiental.

Como parte da iniciativa, serão desligadas as luzes dos prédios administrativos localizados na Avenida Paulista, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, no dia 28 de março, entre 20h30 e 21h30, acompanhando o período oficial da campanha, realizado simultaneamente em diversos países. Também aderem ao movimento as sucursais de Aracaju (SE), Caxias do Sul (RS), Governador Valadares (MG), Juazeiro do Norte (CE), Poços de Caldas (MG), Vitória (ES), Sorocaba, São José dos Campos, São José do Rio Preto (SP), respeitando as particularidades operacionais e critérios de segurança de cada localidade. Esse formato reforça a transversalidade da sustentabilidade no Grupo Bradesco Seguros, evidenciando que o tema está integrado tanto à operação dos grandes prédios administrativos quanto à rotina das unidades regionais.

“A participação na Hora do Planeta materializa nosso compromisso com a sustentabilidade e com a conscientização sobre os desafios climáticos, além de nos conectar a um movimento global e fortalecer nossa atuação nessa agenda”, destaca Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros.

Criada em 2007, em Sydney, na Austrália, a Hora do Planeta é uma das maiores mobilizações ambientais do mundo. No Brasil, a iniciativa é realizada desde 2009, sob coordenação do WWF-Brasil, envolvendo empresas, governos e a sociedade civil em um gesto coletivo de conscientização.

Eficiência energética e sustentabilidade na operação

A agenda de mudanças climáticas e meio ambiente é um dos pilares estratégicos do Grupo Bradesco Seguros. Com foco especial em energia, a companhia adota iniciativas que contribuem para a redução de impactos ambientais e o aumento da ecoeficiência de suas operações.

As unidades da companhia contam com sistemas automatizados de iluminação e climatização, uso de energia elétrica proveniente de fontes renováveis desde 2020 e soluções que priorizam o aproveitamento da luz natural, reduzindo o consumo energético.

Os prédios das capitais paulista e fluminense oferecem, ainda, infraestrutura para recarga de veículos elétricos e possuem certificações ambientais reconhecidas internacionalmente, como o selo Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), um sistema de certificação que reconhece edifícios e comunidades por suas práticas eficientes e de baixo impacto ambiental, o qual já contempla as sedes de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros