PASI celebra 35 anos de pioneirismo e transformação social no mercado segurador

O Seguro PASI (Plano de Amparo Social Imediato) comemorou 35 anos de atuação em um evento emocionante realizado em Belo Horizonte/MG, no fim do ano passado.

A celebração, que aconteceu em 21 de dezembro, reuniu colaboradores, corretores de seguros, parceiros de negócios e a família fundadora, em uma cerimônia marcada por homenagens e discursos inspiradores.

A solenidade celebrou não apenas os 35 anos de existência da organização, mas também seu impacto transformador no mercado e na sociedade brasileira.



Fundado em 1989 por Alaor Silva Junior, o PASI é reconhecido como o primeiro seguro popular do Brasil. Seu modelo inovador, que nasceu para incluir e proteger trabalhadores em situações vulneráveis, foi também o seguro de vida e acidentes pessoais inaugural a ser integrado a convenções coletivas de trabalho. Essa abordagem revolucionou o mercado, criando um produto acessível e orientado para a inclusão social.



Desde o início, o PASI destacou-se pelo compromisso em oferecer proteção rápida e eficiente, realizando sua primeira indenização em apenas 24 horas, um marco sem precedentes no setor.



A cerimônia teve início com uma homenagem especial prestada pelo presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, que entregou uma placa comemorativa ao PASI. A mensagem exaltava a trajetória da empresa e seu impacto transformador no mercado e na sociedade. Alaor Silva Junior agradeceu emocionado, destacando a relevância da parceria com o Sincor-MG e a importância do reconhecimento.



Os discursos destacaram os desafios e conquistas ao longo das décadas. Alaor Silva Junior relembrou a origem do PASI e a resiliência necessária para inovar em um mercado tradicional. Ele ressaltou o papel fundamental de sua esposa, Mariângela Marrocos, vice-presidente do Conselho de Administração, e da família na consolidação da empresa.



“Do zero à criação de um modelo que transformou o mercado, o PASI sempre foi movido pela vontade de romper barreiras e promover inclusão social por meio do seguro”, afirmou Alaor.



Fabiana Resende, vice-presidente Executiva, agradeceu a presença de todos e destacou a importância do momento.



“É uma honra comemorar os 35 anos do PASI ao lado de tantas pessoas que fazem e fizeram parte dessa trajetória. Foi um ano repleto de desafios, mas também de conquistas significativas. Estamos aqui não apenas para celebrar nosso passado, mas para reafirmar nosso compromisso com um futuro de inovação e impacto”, disse.



Ela lembrou o papel transformador do PASI no mercado segurador, que, segundo ela, vai além de ser um negócio.



“O PASI é uma missão. Ele representa um propósito que transcende fronteiras, alcançando vidas em todo o Brasil. Nosso desafio é continuar a inovar e a ampliar essa atuação, sempre com foco em inclusão, proteção e bem-estar social”, acrescentou.



Philippe Marrocos, diretor Financeiro e Indenizações., também enfatizou o propósito social do PASI.



“É gratificante ver como o PASI cumpre sua missão, proporcionando segurança e dignidade às famílias em momentos difíceis,” comentou.



Além de celebrar o passado, o evento apontou para o futuro. Com uma nova fase de reestruturação e expansão, o PASI planeja ampliar seus mercados e inovar em produtos, reforçando o compromisso com a inclusão social e a responsabilidade no setor de seguros.



A cerimônia contou com a presença de toda a família fundadora, que prestigiou cada momento. Para Alaor, o apoio dos familiares foi crucial para os 35 anos de sucesso. Fabiana e Philippe reforçaram o papel das novas gerações na continuidade da missão do PASI.



“Com um passado repleto de desafios superados e um futuro promissor pela frente, o PASI consolida-se como exemplo de inovação, inclusão e transformação social. Que venham mais décadas de conquistas e impacto positivo”, concluiu Fabiana Resende.

Foto: Fabiana Resende, Mariângela Marrocos, Alaor Silva Junior e Philippe Marrocos: família fundadora celebra 35 anos do PASI