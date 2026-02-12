Parceria entre Odontoprev e Instituto Irmãos Nogueira oferece atendimento odontológico para projeto Luta: Escola da Vida

A iniciativa beneficiará 1.500 crianças e adolescentes atendidos em comunidades carentes do Rio de Janeiro, reforçando o cuidado integral com saúde – A Odontoprev, líder em planos odontológicos na América Latina, e o Instituto Irmãos Nogueira firmam parceria para a concessão de planos odontológicos a aproximadamente 1.500 alunos do projeto Luta: Escola da Vida, fortalecendo as ações de promoção da cidadania e do cuidado integral com crianças, adolescentes e jovens atendidos em comunidades carentes do Rio de Janeiro (RJ).

A iniciativa passa a integrar o conjunto de políticas socioeducativas desenvolvidas pelo Instituto, com o objetivo de expandir o acesso à saúde bucal, um serviço ainda distante da realidade de grande parte das famílias atendidas. “A saúde bucal desempenha um papel fundamental na saúde geral, influenciando desde a alimentação até a autoestima na vida das crianças e adolescentes, além do desempenho escolar. Cuidar da boca está diretamente ligada ao bem-estar e essa relação precisa ser disseminada cada vez mais. A parceria com o Instituto Irmãos Nogueira fortalece nosso compromisso com a responsabilidade social e a saúde de maneira integrada, com foco especial no incentivo ao esporte. Vamos garantir o atendimento e falar sobre a importância da prevenção para esses jovens”, afirma Renato Costa, CSO, CMO e CIO da Odontoprev.

Além do atendimento clínico, os alunos do Instituto também participarão de ações educativas voltadas à higiene bucal, prevenção e autocuidado, reforçando hábitos saudáveis desde a infância. A parceria entre Odontoprev e Irmãos Nogueira está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 – Saúde e Bem-Estar, contribuindo para a formação integral dos jovens e para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades atendidas.

A lenda do MMA e medalhista Pan-Americano Rogério Minotouro, um dos fundadores do Instituto Irmãos Nogueira, destacou o alcance social da iniciativa e o impacto direto da parceria com a Odontoprev na rotina dos alunos atendidos pelo projeto. “Essa parceria com a Odontoprev amplia o cuidado com os alunos para além do tatame. O acesso ao atendimento odontológico faz diferença no dia a dia, na escola e na convivência. É uma forma de garantir direitos básicos e fortalecer o compromisso do Instituto com a formação dos jovens”.

Para ter direito ao plano odontológico, o aluno deverá estar com a documentação em dia e manter frequência regular nas atividades, não podendo ultrapassar quatro faltas sem justificativa. Caso o limite seja excedido, a vaga será automaticamente destinada a alunos que aguardam na lista de espera, garantindo o bom uso do benefício e o compromisso com a participação contínua.

Sobre a Odontoprev

A Odontoprev, empresa de capital aberto desde 2006, é líder em planos odontológicos no Brasil, com mais de nove milhões de beneficiários. A rede de cirurgiões-dentistas da Odontoprev é especializada, com aproximadamente 27 mil credenciados. A Companhia é listada no Novo Mercado da B3, participa da carteira global do Bloomberg GEI 2023, neutraliza a emissão anual de Gases de Efeito Estufa e conta com acionistas de mais de 30 países. Fundada em 1987, a empresa conta com soluções para todos os perfis de clientes, desde grandes corporações, empresas PME e planos individuais, nas marcas Odontoprev, Bradesco Dental, BB Dental e Odonto System, Mogidonto entre outras.