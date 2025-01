Parceria entre Grupo Bradesco Seguros e o perfil @lifeonadraw reforça, de forma lúdica, o conceito de Planejamento e a Cultura de Proteção e Cuidado

Publicações em parceria com o perfil promovem a disseminação da cultura de proteção nas redes sociais – Dada a relevância do ambiente digital, o Grupo Bradesco Seguros tem ampliado sua presença nas redes sociais, alinhado à estratégia de se aproximar ainda mais de seus segurados e parceiros de negócio, que estão cada vez mais conectados.

Em parceria com o perfil @lifeonadraw, o Grupo iniciou em 2024 uma campanha de criação de conteúdos colaborativos para promover a reflexão quanto a necessidade de proteção e planejamento, trazendo temas leves e mensagens positivas por meio de ilustrações.

Em 2024, somente essas publicações alcançaram cerca de 500 mil reações/ engajamentos, demonstrando que a mensagem tem sido bem recebida pelos usuários das redes.

“Trabalhamos para ampliar nossa presença nos principais canais, participando das conversas e compreendendo, cada vez mais, o nosso público. Caminhamos lado a lado com as inovações do ambiente digital, mas sem deixar de lado a humanização das relações, por isso focamos em mensagens positivas que reforçam nosso propósito de proteção e cuidado, estando sempre próximo às pessoas”, afirma Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.