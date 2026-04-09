Ouvidoria da Susep divulga Relatório de Atividades 2025

Documento reúne dados de atendimento ao cidadão e principais avanços ao longo do ano – A Ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou seu Relatório Anual de 2025, com um panorama das atividades realizadas e das manifestações de usuários recebidas ao longo do período.

O documento apresenta os principais dados de atendimento ao cidadão e as ações desenvolvidas pela Ouvidoria, em linha com a Lei nº 13.460/2017, que trata da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário de serviçospúblicos.

Ao longo de 2025, a Ouvidoria intensificou as ações de orientação à sociedade, especialmente diante das mudanças no ambiente regulatório, contribuindo para ampliar a compreensão sobre novos temas e demandas do setor.

Segundo a Ouvidora-Chefe, Aline Vieira Velozo, a atuação ao longo do ano buscou fortalecer o diálogo com os usuários e dar mais transparência às informações: “a Ouvidoria trabalhou em 2025 para ampliar o acesso à informação e apoiar ocidadão na compreensão das mudanças recentes”.

Em abril de 2026, a Ouvidoria completa cinco anos de atuação, consolidando seu papel como canal de interlocução da Susep com a sociedade.

Acesse o Relatório de Ouvidoria 2025:

https://www.gov.br/susep/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria2/relatorio-de-ouvidoria-2025-oficial-1.pdf