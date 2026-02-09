Onmed Saúde patrocina 3ª Corrida do Povo, em Recife, e reforça presença no Nordeste

Evento teve apoio da Qualicorp, administradora parceira da operadora – Menos de dois meses após dar início à operação no Nordeste, a Onmed Saúde acelera a estratégia de regionalização e visibilidade de marca. A operadora foi a patrocinadora master da 3ª Corrida do Povo, realizada no último dia 8 de fevereiro, em Recife (PE). O evento, promovido pelo Santa Cruz Futebol Clube, reuniu cerca de 2 mil atletas e contou com o apoio da administradora Qualicorp, parceira da empresa na distribuição de produtos na região.

Para o mercado, o movimento sinaliza mais do que um apoio esportivo: representa o apetite da companhia em converter presença de marca em capilaridade de rede e novos negócios. “A Onmed não entra em um novo mercado apenas para observar. Vamos oferecer saúde acessível e de qualidade, atrelada à nossa robustez tecnológica e ao suporte das nossas parcerias”, garante o diretor comercial Nacional da Onmed Saúde, Raphael Loures.

A iniciativa faz parte do cronograma de expansão da companhia, que busca consolidar a marca junto ao público local e ao canal corretor. “A Onmed estabelece sua presença em novos mercados com o objetivo de aproximar a gestão de saúde da realidade regional. Apoiar eventos que promovem hábitos saudáveis está alinhado ao nosso modelo de atuação”, ressalta Loures.

Durante o evento, a operadora disponibilizou uma equipe multidisciplinar para oferecer serviços de quick massage, orientação nutricional e aferição de indicadores de saúde (pressão arterial e glicose). A ação reflete a proposta da companhia de aliar tecnologia de gestão ao atendimento presencial.

De acordo com o diretor, a operação da Onmed utiliza sistemas de monitoramento para garantir a eficiência no cuidado com os beneficiários. “Investimos em tecnologia para assegurar o controle de qualidade e a resolutividade. Estar presente em eventos locais nos permite demonstrar a aplicação prática do nosso modelo de atendimento”, explica.

A entrada em Pernambuco integra um plano estruturado de crescimento nacional. Após três anos de consolidação em Porto Alegre (RS), a Onmed realizou, na primeira quinzena de dezembro do ano passado, o lançamento simultâneo de suas operações no Distrito Federal, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

A escolha do DF e das capitais segue critérios de relevância econômica e potencial de demanda por novos modelos de saúde suplementar. Segundo Loures, a meta agora é o fortalecimento das parcerias com corretores e empresas locais para ampliar a base de beneficiários. “A próxima etapa deste planejamento é o início das atividades em Belo Horizonte (MG)”, revela o executivo.

Foto: Cerca de 2 mil atletas participaram da corrida que teve patrocínio master da Onmed Saúde