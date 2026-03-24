Olé Life traz operação de seguro de vida 100% em dólar pela primeira vez ao mercado brasileiro

Com a missão de proteger famílias na América Latina, a insurtech combina tecnologia proprietária e subscrição ágil, oferecendo apólices com preço fixo por cinco anos e contratação digital em menos de 10 minutos.

A Olé Life, insurtech americana com forte presença na América Latina, anuncia sua chegada ao mercado brasileiro trazendo um modelo inédito no país: o primeiro seguro de vida com indenização integralmente em dólar. A empresa atua como provedora de tecnologia e de apoio à subscrição para a seguradora Excelsior, com suporte da resseguradora Munich Re e é distribuída com exclusividade pela Nomad.

Em um setor historicamente marcado por produtos padronizados e pouca inovação, a empresa aposta em uma proposta alinhada a um novo perfil de consumidor — mais globalizado e preocupado com proteção patrimonial em moeda forte.

Diferentemente dos seguros tradicionais, o produto da Olé Life é 100% digital, com uma jornada simplificada e contratação em poucos minutos. As coberturas variam de US$ 100 mil a US$ 500 mil (o equivalente a aproximadamente R$ 500 mil a R$ 2,5 milhões), patamar ainda pouco acessível no mercado brasileiro — especialmente para o público que a empresa busca atender. Os planos têm valores a partir de US$ 12 mensais, baseado no perfil de uma pessoa com 30 anos, não fumante e com uma cobertura de US$100.000.

Por enquanto, a empresa oferece as coberturas de morte e morte acidental, mas planeja expandir o portfólio rapidamente para outras categorias, incluindo proteção para doenças graves e invalidez.

Para o primeiro ano de operação no Brasil, a Olé Life projeta alcançar 10.000 apólices emitidas, além de um total de US$ 4 bilhões em cobertura, reforçando sua aposta no crescimento acelerado do segmento de seguros digitais e dolarizados.

O principal diferencial competitivo está na previsibilidade: o prêmio permanece fixo por períodos de cinco anos, eliminando os reajustes anuais por idade ou inflação, comuns no mercado nacional.

“A Olé Life nasce para atender um novo momento do consumidor brasileiro, que já pensa globalmente e busca proteger seu patrimônio em uma moeda mais estável. Estamos trazendo um produto mais simples, previsível e alinhado a essa realidade, com uma experiência totalmente digital e sem fricções”, afirma Michael Carricarte, CEO e fundador da Olé Life.

Por meio de parceria com a Nomad, os clientes podem pagar o seguro diretamente de suas contas internacionais. Essa estrutura também permite que os beneficiários recebam a indenização em dólar, sem incidência de IOF ou custos adicionais de câmbio. Alternativamente, há a opção de recebimento em reais, em conta bancária no Brasil — neste caso, com incidência de taxas definidas pela instituição financeira.

A empresa mira principalmente um público jovem adulto, entre 20 e 45 anos, em ascensão financeira e com perfil mais internacionalizado — pessoas que já investem, consomem e planejam o futuro considerando o cenário global.

Inovação em tecnologia e subscrição

A plataforma da Olé Life utiliza inteligência de dados para simplificar a jornada do cliente. A contratação é totalmente digital e pode ser concluída em poucos minutos: pessoas sem condições preexistentes conseguem emitir uma apólice entre 5 e 10 minutos, sem necessidade de exames médicos ou processos burocráticos.

Nos casos em que há indicação de alguma condição de saúde, o cliente pode anexar exames diretamente na plataforma, que passam por análise especializada, mantendo a agilidade do processo.

“Estamos trazendo uma solução que o mercado brasileiro, ainda carente de inovação em produtos, não oferecia. Nossa tecnologia permite analisar riscos de forma profunda e rápida, transformando um processo que antes levava dias em uma experiência de poucos cliques”, complementa Mascarenhas.

Disclaimer

Produto de seguro ofertado por Olé Brazil Holdco Ltda., na qualidade de representante de seguros da Companhia Excelsior de Seguros. As coberturas, carências, exclusões, capitais segurados e demais condições contratuais estão descritas nas Condições Gerais disponíveis em Olé Life Brazil.

Processo SUSEP nº 15414.643695/2025-91 (versão 09/01/2026).

Canais de atendimento Olé: +55 (11) 5028-2568 | sac@olelife.com.br

Canais de atendimento Excelsior: 0800 719 1585 | sac@excelsiorseguros.com.br

A comercialização de seguros é fiscalizada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Sobre a Olé Life

A Olé Life é uma insurtech americana fundada em 2022, com sede em Miami, que oferece seguros de vida em dólar. A empresa tem como missão transformar o acesso à proteção financeira na América Latina, tornando os seguros mais simples, transparentes e acessíveis por meio de tecnologia e inteligência de dados.

Pioneira na oferta de seguros de vida digitais na região, a Olé Life utiliza processos de subscrição simplificados e uma experiência 100% online para permitir a contratação de apólices de forma rápida, sem burocracia e sem a necessidade da realização de exames médicos específicos. Seus produtos são voltados a indivíduos e famílias em mais de 30 países, com foco em proteção patrimonial em moeda forte e previsibilidade de longo prazo.

Com mais de US$ 4 bilhões em valor segurado e uma rede de milhares de parceiros de distribuição, a companhia vem expandindo sua atuação em mercados estratégicos como México, Chile, Argentina e Brasil. A Olé Life conta com o suporte de grandes resseguradoras globais e investidores internacionais, reforçando sua capacidade de crescimento e inovação no setor.

Site: https://olelife.com.br/

Foto: Michael Carricarte, CEO e fundador da Olé Life

*Divulgação