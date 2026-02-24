“O resultado da operação é definido na gestão da sinistralidade”

(*) Por Gustavo Rocha, CEO da Gestão Segura – No setor de seguros e de proteção patrimonial mutualista, poucos indicadores traduzem com tanta precisão a saúde de uma operação quanto a sinistralidade. Ainda assim, é comum que ela seja tratada de forma simplificada, como um percentual financeiro observado ao final do mês e associado exclusivamente à relação entre faturamento e despesas com sinistros. Essa leitura, embora recorrente, é superficial e frequentemente enganosa.

A sinistralidade não é um evento isolado nem um problema que nasce no fechamento do balanço. Ela é o reflexo acumulado de decisões tomadas ao longo do tempo. Quando o índice começa a pressionar a operação, o impacto financeiro visível costuma ser apenas a consequência de fatores estruturais construídos meses ou até anos antes, como política de aceitação inadequada, critérios técnicos fragilizados, falhas na formação da carteira, deficiências no canal de distribuição ou ausência de governança sobre processos críticos.

Reduzir a análise da sinistralidade a um número global é um dos erros mais comuns da gestão. Operações maduras sabem que esse indicador precisa ser refinado, segmentado e interpretado com profundidade. A leitura correta exige filtros claros, como tipo de veículo, perfil de utilização, região, canal de aquisição, tempo de permanência na carteira, severidade média, frequência por grupo e comportamento por safra. Somente a partir dessa visão granular é possível compreender onde o risco está concentrado e quais decisões precisam ser ajustadas.

Outro equívoco recorrente é atribuir a sinistralidade exclusivamente ao desempenho do Departamento de Sinistros ou ao volume arrecadado. Embora ambos sejam relevantes, estão longe de serem os únicos vetores de impacto. O canal de distribuição exerce influência direta e, muitas vezes, determinante sobre o resultado. Não é raro observar operações pertencentes a um mesmo grupo econômico – com o mesmo corpo técnico, estrutura operacional e fornecedores – apresentarem sinistralidades significativamente distintas. A diferença, na maioria dos casos, está na forma como o risco chega à carteira, em quem distribui, como distribui, com quais incentivos e sob quais critérios.

Nesse contexto, a gestão da sinistralidade passa a ser um exercício de integração entre áreas. Comercial, subscrição, atuária, sinistros e controladoria precisam operar de forma conectada. A ausência de alinhamento entre essas frentes cria distorções silenciosas, como crescimento acelerado sem lastro técnico, precificação desalinhada do risco real e exposição excessiva a perfis que comprometem a sustentabilidade da operação.

A velocidade e a eficiência na medição e na recalibragem dos cálculos atuariais são fatores críticos. Em ambientes dinâmicos, aguardar ciclos longos para ajustes de preço, franquias, coberturas ou políticas de aceitação é assumir o risco de permitir que fatores imprevisíveis, como mudanças de comportamento, eventos concentrados ou oscilações regionais, comprometam todo o exercício. A governança atuarial precisa ser ágil, conectada aos dados operacionais e capaz de proteger o resultado projetado ao longo do período, reduzindo volatilidade e preservando margem.

Mais do que um indicador financeiro, a sinistralidade é um termômetro estratégico. Ela revela se há método na aceitação, rigor técnico na regulação, disciplina nos processos, inteligência na negociação com fornecedores e consistência no acompanhamento de indicadores. Revela, sobretudo, se a liderança atua de forma preventiva, orientada por dados e decisões qualificadas, ou se apenas reage quando o impacto já está consolidado no resultado.

No ambiente competitivo das associações e seguradoras, crescimento sem controle é uma ilusão de curto prazo. O verdadeiro diferencial está na previsibilidade. E previsibilidade nasce do domínio sobre o risco, da leitura técnica dos dados e da capacidade de ajustar a rota antes que o índice comprometa caixa, margem e capacidade de expansão.

Ao final, a sinistralidade deixa de ser apenas um percentual. Ela se torna um diagnóstico da maturidade da gestão e da capacidade de sustentar crescimento com estabilidade. Quem controla o Departamento de Sinistros controla o resultado. Quem domina a sinistralidade domina a operação!