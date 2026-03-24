O Corretor de seguros e a inteligência artificial: aliados ou inimigos?

(*) Por: Diego Maia, especialista em vendas e performance comercial – Se você é corretor de seguros e sentiu um frio na barriga quando ouviu falar que a Inteligência Artificial (IA) pode fazer o seu trabalho, isso é compreensível. Afinal, esse mercado é feito de contato “olho no olho”, de confiança e de palavra…coisas que nós humanos precisamos sentir numa negociação.

Mas deixa eu te falar uma coisa: não é a IA quem pode ‘roubar’ o seu lugar, mas o corretor que aprendeu a usar a ferramenta enquanto você ainda desconfiava dela, conforme eu explico no meu livro “O Corretor de Seguros e a Nova Forma de Vender”.

O segredo não é se transformar num “robô”, mas usar a tecnologia a seu favor. Selecionei cinco caminhos práticos para você parar de brigar com a inovação e começar a lucrar com ela:

1. Chega de “travar” na hora de prospectar

Você passa horas tentando escrever o e-mail perfeito ou o post ideal para o Instagram? Saiba que a IA pode acelerar esse processo e te ajudar a produzir material de qualidade. Use-a para solicitar um rascunho, um roteiro de abordagem para o WhatsApp ou peça para que ela crie legenda chamativa. A ‘máquina’ te entrega as ideias estruturadas e você adapta o conteúdo para o seu tom de voz, a sua linguagem e otimiza essa etapa do trabalho para se concentrar no fechamento do negócio.

2. Deixe o trabalho burocrático para “quem não tem coração”

Corretor que gasta o dia inteiro preenchendo planilha ou organizando burocracia de renovação não tem tempo para vender. Use a IA para resumir condições gerais de apólices ou para organizar sua lista de prioridades. Automatize o que é mecânico e ganhe tempo para ser consultivo.

3. O “timing” é o melhor amigo da venda

A IA consegue olhar para a sua base de clientes e enxergar o que a gente, na correria, deixa passar. Ela te avisa: “Ei, o cliente do seguro auto acabou de ter um filho, é a hora exata de oferecer o seguro de vida”. Vender seguro é sobre estar no lugar certo, na hora certa. A tecnologia te dá esse “GPS”.

4. Resposta rápida ganha o jogo

A gente sabe: no mundo de hoje, quem demora 10 minutos para responder um orçamento no WhatsApp perde o lead para o Google. Use bots para fazer aquele primeiro filtro, esclarecer dúvidas básicas e “esquentar” o cliente. Quando você entrar na conversa, o processo estará mais avançado.

5. Sua nova analista de produtos (O “pulo do gato”)

Esta é a função que mais gosto: peça para a IA analisar aquela apólice complexa de “duzentas páginas” (risos) ou aquele material de divulgação denso da seguradora. Jogue o texto lá e pergunte: “Quais são os três pontos cegos dessa cobertura que o meu cliente precisa saber?” ou “Como eu explico esse seguro de responsabilidade civil para um médico sem usar a linguagem ‘segurês’?”. Ela transforma termos técnicos em argumentos de venda matadores que convencem o cliente em segundos.

O meu veredito para você

Seguro é um “produto invisível”. O cliente te paga hoje esperando que, se o mundo cair amanhã, você segure a mão dele. Uma IA pode calcular o risco, ler o contrato e fazer o gráfico, mas ela nunca vai ter a empatia necessária para acalmar um pai de família após um sinistro.

Portanto, use a IA para ganhar velocidade e aposte na sua sensibilidade e empatia, onde só você pode brilhar. O motor é potente, mas quem segura o volante e decide o destino ainda é você. Não esqueça: onde tem vida, tem venda.

*Diego Maia é considerado pelo Google o palestrante de vendas mais contratado do Brasil. Fundador da CDPV Companhia de Palestras, apresenta diariamente o Podcast de Vendas do Diego Maia. É escritor com oito livros publicados, dentre eles “O Corretor de Seguros e a nova Forma de Vender”.