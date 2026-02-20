O CCPSegNews promoverá um curso inédito sobre Seguros de Riscos de Engenharia nos dias 24 e 26 de Fevereiro!

O curso avançado será apresentado pelo especialista Norberto Barros, que possui vasta experiência no tema. As inscrições podem ser feitas

pelo E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br ou WhatsApp: 11 93415-7357 e o investimento é de apenas R$ 240,00 – Pix 11 934157357!

CURSO AVANÇADO DE SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA

Data: Dias 24 e 26 de Fevereiro – Das 18h30 ás 20h30

Plataforma GoogleMeet – Aulas On Line ao Vivo

Apresentação: Professor Norberto Barros

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

Programa do Curso:

Dia 24 de Fevereiro (18h30 ás 20h30):

•Estudo das Condições Gerais – Obrigações do Segurado e Seguradora

•Estudo das condições especiais e cláusulas particulares

•Como garantir a melhor proteção ao cliente

•Como gerenciar a apólice após emissão

•Conceitos e definições – Cobertura adicional de ALOP

Dia 26 de Fevereiro (18h30 ás 20h30):

•Contratação do seguro por LMI

•Estudo do Cronograma Físico e Financeiro da obra

•Resseguro Facultativo em Riscos de Engenharia

•Técnicas de vendas – soluções por Cross-selling

•Exemplos práticos – Regulações de sinistros

Inscrições: R$ 240,00 – Forma de Pagto: Pix 11 934157357

Com Certificado