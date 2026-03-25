Números de ocorrências nas rodovias brasileiras reforçam relevância da IA para a segurança viária

Inteligência artificial ajuda a definir prioridades na gestão de frotas, transformando dados operacionais em orientação prática – As rodovias federais brasileiras registraram 13.228 sinistros e 1.172 mortes entre os dias 18 de dezembro de 2025 e 22 de fevereiro de 2026, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O detalhamento do período revela que 3.149 ocorrências (23,8% do total) envolveram veículos de carga e responderam por 43,9% das vítimas fatais contabilizadas no recorte.

Os dados fazem parte do balanço da edição mais recente da Operação Rodoviva, considerada a maior ação integrada de segurança viária do país. Nesse contexto, a PRF contabilizou 1,2 milhão de flagrantes por excesso de velocidade e 9,6 mil registros de uso de celular ao volante, além de 2.157 ocorrências de saídas da pista envolvendo veículos de carga.

Para gestores de frota, os números chamam atenção não só pelo volume de sinistros, mas também pela recorrência de condutas e situações de risco que antecedem ocorrências graves. É nesse ponto que a tecnologia pode ajudar a identificar padrões de comportamento e orientar intervenções na rotina da operação, em especial quando a inteligência artificial é combinada à análise de dados.

De acordo com Neil Cawse, fundador e CEO da Geotab, empresa líder global em gestão de frotas, ativos e veículos conectados, a IA, quando integrada a recursos de telemetria, permite cruzar múltiplas variáveis – do comportamento ao volante às condições do trajeto – para transformar registros isolados em leitura estruturada. “A IA deixou de ser apenas apoio técnico e passou a executar tarefas concretas nas empresas. No transporte, ela ajuda a transformar dados em orientação prática, indicando quais padrões se repetem e o que merece atenção prioritária”, afirmou.

Cawse defendeu essa visão no Geotab Connect 2026, evento global da empresa realizado em fevereiro, em Las Vegas (EUA). Durante sua apresentação, o executivo destacou que o ponto de virada para o setor de transporte não está em acumular mais informação, mas em garantir que ela seja confiável, acionável e incorporada à rotina da gestão, permitindo que a IA classifique e priorize eventos críticos e dê suporte a decisões mais consistentes, em um setor que tende a se transformar em ritmo acelerado. “Os próximos cinco anos devem trazer mais mudanças do que os últimos 25”, declarou o fundador e CEO da Geotab, na ocasião.

Durante o Geotab Connect, a companhia também apresentou os desdobramentos desse direcionamento estratégico para o Brasil ao anunciar a ampliação de sua oferta de videotelemetria no país, com a chegada ao mercado nacional do GO Focus Plus, solução que passará a integrar o portfólio local ainda neste ano.

Na prática, a videotelemetria consiste no uso de câmeras embarcadas (dash cams) conectadas ao sistema de telemetria do veículo. As imagens são sincronizadas com informações como velocidade, localização e alertas de condução, acrescentando contexto visual a esses registros técnicos e permitindo, assim, que imagens e dados sejam analisados em conjunto na apuração de ocorrências.

No caso do GO Focus Plus, a solução combina câmera veicular e recursos avançados de IA para monitorar eventos em tempo real e emitir alertas de voz na cabine, com orientação ao motorista no momento do evento. Os registros são enviados para a plataforma MyGeotab, onde o gestor de frotas pode visualizar e filtrar as ocorrências por prioridade. A solução busca apoiar uma cultura de condução preventiva ao permitir a leitura de situações de risco, como distração ao volante (incluindo uso de celular), fadiga, desvios de faixa, acelerações e frenagens bruscas, e contribuir para uma gestão mais estruturada desses eventos na rotina da frota.

No contexto brasileiro, onde os dados oficiais mostram uma concentração relevante de ocorrências envolvendo veículos de carga, a incorporação dessa camada analítica à rotina das frotas tende a ganhar peso. Para Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab Brasil, o desafio não está apenas em reagir a cada ocorrência, mas em estruturar processos e usar as informações geradas pelos veículos para identificar padrões e orientar intervenções de forma consistente.

“Na gestão de frotas, o uso de dados e IA transforma a segurança viária em um pilar de performance: em vez de apenas reagir a ocorrências, a operação antecipa padrões, direciona ações e padroniza respostas com mais eficácia e menos improviso. Ao mesmo tempo, essa inteligência melhora a eficiência do dia a dia, reduzindo custos, desperdícios e tempo de parada. Isso se traduz em mais produtividade e rentabilidade para o negócio”, conclui o executivo.

Sobre a Geotab

A Geotab é líder global em soluções de gestão de frotas, ativos e veículos conectados, com sede em Oakville, Ontário, e em Atlanta, Geórgia. Nossa missão é tornar o mundo mais seguro, eficiente e sustentável. Usamos análise de dados avançada e IA para transformar o desempenho e as operações das frotas, reduzindo custos e impulsionando a eficiência. Apoiados pelos melhores cientistas de dados e engenheiros, atendemos aproximadamente 100.000 clientes globais, processando 100 bilhões de pontos de dados diariamente de mais de 5 milhões de assinaturas de veículos. A Geotab tem a confiança de organizações da Fortune 500, de frotas de médio porte e das maiores frotas do setor público do mundo, incluindo o governo federal dos EUA. Comprometidos com a segurança e a privacidade de dados, possuímos as autorizações FIPS 140-3 e FedRAMP. Nossa plataforma aberta, ecossistema de parceiros excepcionais e o Geotab Marketplace oferecem centenas de soluções de terceiros prontas para impulsionar ainda mais a gestão de frotas. Este ano, estamos comemorando 25 anos de inovação. Saiba mais em www.geotab.com/pt-br, siga-nos no LinkedIn, Instagram, ou visite nosso blog.

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