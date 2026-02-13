Novo Curso de Seguro de Riscos de Engenharia será nos dias 24 e 26 de Fevereiro!

Será um curso avançado apresentado pelo Prof. Norberto Barros. Profissional com grande experiência no tema e que tem colaborado intensamente
para a capacitação de profissionais que desejam se especializar no tema.
Inscrições:
https://agenciasegnews.com.br/ccpsegnews/ccpsegnews-lanca-curso-avancado-de-seguros-de-riscos-de-engenharia/
Ou: E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br
WhatsApp: 11 93415-7357
CURSO AVANÇADO DE SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA
Data: Dias 24 e 26 de Fevereiro – Das 18h30 ás 20h30
Plataforma GoogleMeet – Aulas On Line ao Vivo
Apresentação: Professor Norberto Barros
Realização:
CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News
Quem é Noberto Barrros:
Profissional com vasta experiência no setor de seguros, foi Coordenador Técnico de Riscos de Engenharia na Sompo de Seguros, onde atuou de 06/2001 – 02/2025.
Participou como membro titular e ativo da Comissão Temática de Riscos de Engenharia (FENSEG) com última palestra ministrada ao órgão Seinfra/MG em Junho/2024 representando a comissão.
Formação Acadêmica: Bacharelado Tecn. Const. Edificações -Civil – PUC Campinas – Campinas, SP, 01/2010 – 07/2014
Programa do Curso:
Dia 24 de Fevereiro (18h30 ás 20h30):
•Estudo das Condições Gerais – Obrigações do Segurado e Seguradora
•Estudo das condições especiais e cláusulas particulares
•Como garantir a melhor proteção ao cliente
•Como gerenciar a apólice após emissão
•Conceitos e definições – Cobertura adicional de ALOP
Dia 26 de Fevereiro (18h30 ás 20h30):
•Contratação do seguro por LMI
•Estudo do Cronograma Físico e Financeiro da obra
•Resseguro Facultativo em Riscos de Engenharia
•Técnicas de vendas – soluções por Cross-selling
•Exemplos práticos – Regulações de sinistros
Inscrições: Preço: 240,00 – Forma de Pagto: Pix 11 934157357
Com Certificado