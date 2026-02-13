Novo Curso de Seguro de Riscos de Engenharia será nos dias 24 e 26 de Fevereiro!

Será um curso avançado apresentado pelo Prof. Norberto Barros. Profissional com grande experiência no tema e que tem colaborado intensamente

para a capacitação de profissionais que desejam se especializar no tema.

Inscrições:

https://agenciasegnews.com.br/ccpsegnews/ccpsegnews-lanca-curso-avancado-de-seguros-de-riscos-de-engenharia/

Ou: E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

WhatsApp: 11 93415-7357

CURSO AVANÇADO DE SEGURO RISCOS DE ENGENHARIA

Data: Dias 24 e 26 de Fevereiro – Das 18h30 ás 20h30

Plataforma GoogleMeet – Aulas On Line ao Vivo

Apresentação: Professor Norberto Barros

Realização:

CCPSegNews – Centro de Capacitação Profissional Seg News

Quem é Noberto Barrros:

Profissional com vasta experiência no setor de seguros, foi Coordenador Técnico de Riscos de Engenharia na Sompo de Seguros, onde atuou de 06/2001 – 02/2025.

Participou como membro titular e ativo da Comissão Temática de Riscos de Engenharia (FENSEG) com última palestra ministrada ao órgão Seinfra/MG em Junho/2024 representando a comissão.

Formação Acadêmica: Bacharelado Tecn. Const. Edificações -Civil – PUC Campinas – Campinas, SP, 01/2010 – 07/2014

Programa do Curso:

Dia 24 de Fevereiro (18h30 ás 20h30):

•Estudo das Condições Gerais – Obrigações do Segurado e Seguradora

•Estudo das condições especiais e cláusulas particulares

•Como garantir a melhor proteção ao cliente

•Como gerenciar a apólice após emissão

•Conceitos e definições – Cobertura adicional de ALOP

Dia 26 de Fevereiro (18h30 ás 20h30):

•Contratação do seguro por LMI

•Estudo do Cronograma Físico e Financeiro da obra

•Resseguro Facultativo em Riscos de Engenharia

•Técnicas de vendas – soluções por Cross-selling

•Exemplos práticos – Regulações de sinistros

Inscrições: Preço: 240,00 – Forma de Pagto: Pix 11 934157357

Com Certificado