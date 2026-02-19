Nathalia Arcuri transforma a maternidade em legado afetivo em nova série de podcasts patrocinada pela Allianz Seguros

Projeto autoral nasce como uma carta para a filha e propõe conversas sobre dinheiro, amor, proteção emocional e limites – A maternidade começa antes do primeiro colo, ainda nas perguntas que uma mulher faz quando entende que alguém vai herdar não apenas seus bens, mas também seus valores e escolhas. É desse lugar íntimo que Nathalia Arcuri lança “Com Amor, Sua Mãe”, uma série criada pela influenciadora e que conta com a Allianz Seguros como patrocinadora oficial e a iD\TBWA no desenho e gestão de patrocínio. A ação é um especial de podcasts em vídeo que vai ao ar até 19 de março, no YouTube e no Spotify do canal “Me Poupe!”.

“Antes mesmo da minha filha nascer, eu comecei a pensar no que realmente valeria a pena deixar como herança. Não queria falar só de dinheiro, mas de amor, limites e de como atravessar a vida com mais consciência”, afirma a jornalista e idealizadora Nathalia Arcuri.

Grávida de sua primeira filha, Eva, Nathalia registra conversas que gostaria que a filha escutasse no tempo certo. O projeto reúne quatro episódios que abordam dinheiro, dor emocional, exposição infantil e comunicação afetiva, sempre a partir do olhar de mãe para filha, com convidados que ampliam o diálogo e transformam vivências pessoais em reflexões universais.

“É um legado que fica para Eva, pais, mães, filhos e filhas. Não se trata de uma série sobre maternidade, mas de conversas essenciais para qualquer pessoa, afinal, quem aprendeu a superar um coração partido ou a ter conversas difíceis?”, questiona Arcuri.

A temporada inicia com um episódio sobre o papel do dinheiro e aquilo que ele nunca será capaz de comprar, em conversa com o educador financeiro Thiago Godoy. Em seguida, aborda o amor e as dores emocionais ao lado da psicanalista Ana Suy, passa pela decisão de não expor a filha nas redes sociais em diálogo com a especialista em segurança digital Shelly Caleffi e encerra com uma reflexão sobre comunicação emocional e conversas difíceis dentro das relações familiares, com a escritora Elisama Santos.

“Eu quero que minha filha cresça entendendo que dinheiro ajuda, mas não substitui presença, afeto e liberdade”, afirma a fundadora da Me Poupe!, plataforma a serviço da transformação do comportamento financeiro.

Ao patrocinar a série “Com Amor, Sua Mãe”, a Allianz Seguros escolhe estar onde a vida acontece de verdade. A marca apoia o projeto por acreditar que proteger também é criar condições para que as famílias atravessem as suas jornadas com mais calma, presença e conexão. Para isso, Nathalia Arcuri correlacionará as soluções da companhia (seguros Empresa PME, Vida, Residência e Automóvel) como aliados do cuidado cotidiano e que ajudam a transformar preocupação em tranquilidade e planos em futuro.

“Quando falamos de proteção, estamos falando de pessoas, de vínculos e do desejo profundo de cuidar de quem amamos. Esse projeto nos tocou porque fala de legado de um jeito humano, sensível e real. A Allianz existe para caminhar ao lado das famílias nesses momentos, oferecendo segurança para que o amor, os sonhos e as escolhas possam florescer com mais liberdade. Isso tudo reforça ainda mais o nosso posicionamento de marca no Brasil, que é ‘Você pronto para Viver o Melhor’”, afirma Maria Clara Ramos, diretora executiva de Transformação, Estratégia e Marketing da Allianz Seguros.

“Com Amor, Sua Mãe” propõe um registro afetivo sobre maternidade, paternidade e legado, convidando outros pais e mães a refletirem sobre o que desejam deixar para seus filhos, para além do que é material. “Acreditamos que marcas relevantes e que conquistam espaço de preferência são aquelas capazes de participar das conversas mais importantes da vida das pessoas. A série nasce do propósito de transformar a proteção em algo que vai além do aspecto financeiro, tornando-se também emocional, afetivo e presente no cotidiano. A nossa visão foi de “co-construir” uma narrativa legítima, que respeita a intimidade e a verdade da Nath Arcuri, amplia o debate e conecta a Allianz a esse território do cuidado com verdade e sensibilidade”, afirma Camila Costa, CEO da iD\TBWA.

Dois episódios da série já estão no ar. Os próximos vão ser disponibilizados nos dias 5 e 19 de março.

Allianz Seguros S.A., CNPJ: 61.573.796/0001-66, Rua Eugênio de Medeiros, 303, 1º andar-parte, 2º ao 7º andar, 15º e 16º andar, Pinheiros, São Paulo – CEP: 05425-000. Linha Direta Allianz Seguros: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 777 7243 (demais regiões). SAC (24 horas): 08000 115 215. Ouvidoria Allianz Seguros: 0800 771 3313. Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239.

A Allianz Seguros respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede. Para mais informações, acesse a Política de Privacidade de Dados da Allianz, disponível em: www.allianz.com.br/politica-de-privacidade.

Sobre Nathalia Arcuri

Nathalia Arcuri é educadora financeira, empresária e fundadora do maior canal de finanças pessoais do mundo. Criadora da plataforma Me Poupe!, já impactou milhões de brasileiros com conteúdos, cursos e projetos de transformação financeira. Autora best-seller e palestrante internacional, atua para democratizar o acesso ao conhecimento financeiro e ampliar a liberdade de escolha das pessoas.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em Ramos Elementares e Vida e está presente em todo o território nacional, por meio de 57 filiais, além de 45 assessorias e mais de 32 mil corretores de seguros em todo o país.



Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Sobre a iD\TBWA

Há 18 anos no mercado brasileiro, a iD\TBWA é uma agência que combina dados, criatividade e inovação para desenvolver soluções que aceleram o crescimento de marcas e negócios. Pertencente ao grupo Omnicom, parte da rede TBWA, a agência entrega não apenas campanhas, mas experiências de marca data-driven ao longo de toda a jornada do consumidor. Com núcleos especializados, como a iDx, laboratório de inovação e design de experiência; e a Indie, sua produtora digital, a empresa atende os maiores players do mercado como, Audi, Allianz, Banco BV, Claro, Claro Empresas, CPFL, Grupo Zanchetta (Alliz e Mondelli), Philips, Philips Walita, Unicef, Bluefit, Novo Nordisk, Omoda|Jaecoo, Raízen/Shell.