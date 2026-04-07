“Mulheres na Atuária Edição Poder de uma História Volume II” dá voz ao protagonismo feminino em setor essencial para a sociedade

O livro Mulheres na Atuária – Edição Poder de uma História – Volume II reúne relatos de profissionais que atuam em uma das áreas mais técnicas e estratégicas da atuária, evidencia trajetórias marcadas por rigor analítico, responsabilidade, gestão de riscos e contribuição direta para decisões que impactam empresas, sistemas e a sociedade. A publicação integra a Série Mulheres®, selo editorial idealizado pela Editora Leader para registrar e ampliar a presença feminina na literatura e no ambiente corporativo. A série se apresenta como um projeto editorial voltado à valorização de histórias reais de mulheres e informa registro em mais de 170 países.

No dia 6 de abril, as coautoras serão homenageadas em um evento exclusivo, com a entrega do troféu da Série Mulheres – Por mais Mulheres na Literatura. Já o lançamento oficial do livro acontece no dia 7 de abril, às 19h, em evento aberto ao público na recém-inaugurada Livraria Líder, na Avenida Pompeia, 691, em São Paulo. A ocasião reunirá autoras, convidados e leitores em uma noite dedicada à celebração da literatura, da trajetória profissional feminina e da importância da Atuária para o desenvolvimento sustentável de mercados e instituições.

Idealizado pela Editora Líder, na direção da CEO Andréia Roma e coordenado pela diretora Institucional do IBA (Instituto Brasileiro de Atuária), Raquel Marimon, o novo volume dá continuidade a um projeto que transforma experiência profissional em legado. A obra reúne 30 histórias de mulheres atuárias que compartilham desafios, escolhas estratégicas, aprendizados e contribuições construídas ao longo de suas jornadas, reforçando o papel da Atuária na sustentabilidade dos sistemas, na proteção de pessoas e instituições e na tomada de decisões de longo prazo.

Mais do que uma obra coletiva, “Mulheres na Atuária – Volume II” consolida-se como um registro de memória, competência e representatividade. Ao colocar em evidência experiências femininas em um campo essencial para a análise de riscos e o equilíbrio econômico de longo prazo, o livro amplia referências para novas gerações e reforça o valor da diversidade nos espaços de liderança e decisão.

O diferencial da edição está na condução de Raquel Marimon, que atua na diretoria do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) na área de Relações Institucionais. A presença na coordenação fortalece a conexão entre a publicação e a relevância institucional da profissão, ampliando o espaço para que mulheres atuárias contem suas histórias a partir da própria vivência no ambiente corporativo e em posições de alta responsabilidade técnica.

Ao comentar a proposta do livro, Marimon destaca a importância de tornar visível um protagonismo que, muitas vezes, acontece nos bastidores das grandes decisões: “Os relatos destacam o protagonismo feminino em uma área historicamente técnica e estratégica, mostrando como o papel das atuárias vai além dos números, influenciando políticas, produtos, governança e decisões que impactam diretamente a sociedade.”

A publicação também dialoga com a missão institucional do Instituto Brasileiro de Atuária, entidade fundada em 1944, organizada como sociedade civil sem fins lucrativos, com o objetivo de incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência atuarial, além de colaborar com setores como seguros, saúde, previdência e capitalização. O IBA apoia a obra e informa ainda que mantém comissões e comitês técnicos voltados à discussão de temas especializados e ao apoio à tomada de decisões no campo atuarial.

Mais do que uma obra coletiva, “Mulheres na Atuária – Volume II” consolida-se como um registro de memória, competência e representatividade. Ao colocar em evidência experiências femininas em um campo essencial para a análise de riscos e o equilíbrio econômico de longo prazo, o livro amplia referências para novas gerações e reforça o valor da diversidade nos espaços de liderança e decisão.

“Coordenar o projeto Mulheres na Atuária Edição Poder de uma História – Volume II, foi uma oportunidade de abrir espaço para que mulheres atuárias compartilhassem, com autenticidade, suas vivências no ambiente corporativo. Esta obra mostra que, por trás do rigor técnico da Atuária, existem trajetórias de coragem, preparo, estratégia e contribuição real para a sociedade. Dar visibilidade a essas histórias é também fortalecer o reconhecimento da nossa profissão e inspirar outras mulheres a ocuparem, com confiança, os espaços de liderança e decisão.”, concluiu Marimon.