MetLife Brasil lança “Vida Total Legado”, seguro focado em planejamento sucessório empresarial

Seguro chega ao mercado com prêmio até 30% menor que versões com resgate, indenização ágil, isenção de IR e sem necessidade de inventário – Em um cenário em que o planejamento sucessório ganha cada vez mais relevância entre empresas brasileiras, especialmente as familiares, a MetLife Brasil anuncia a expansão do Vida Total Legado, um seguro desenvolvido para oferecer liquidez imediata e continuidade operacional diante da ausência de um sócio ou líder estratégico.

A solução surge em um momento crucial: estudos do Banco Mundial mostram que apenas 30% das empresas familiares seguem ativas após a primeira sucessão, e somente 10% chegam à terceira geração – números impactados por conflitos internos, falta de estruturação sucessória e insegurança de stakeholders diante da perda da principal liderança.

“O planejamento sucessório vai muito além da transferência de cotas ou patrimônio. Trata-se de garantir a continuidade do negócio, a confiança do mercado e a solidez financeira da empresa. O seguro de vida é um instrumento essencial porque oferece liquidez imediata, sem depender de inventário”, afirma Thiago Alberti, Diretor de Produtos da MetLife Brasil.

O Vida Total Legado amplia o portfólio de soluções de sucessão da MetLife. Desde o último ano, a companhia já contava com o Vida Total Singular Legado, desenvolvido para o público de alta renda e estruturado com pagamento em parcela única. Agora, com o novo produto, a MetLife passa a oferecer também outras opções de periodicidade de pagamento, trazendo mais flexibilidade aos clientes.

Produto acessível e focado na finalidade sucessória

Ao contrário de seguros com componente de resgate, o Vida Total Legado foi estruturado com foco exclusivo em proteção e indenização. Essa modelagem reduz o custo e torna o produto entre 20% e 30% mais acessível do que versões tradicionais, atendendo a uma demanda crescente de empreendedores, parceiros e escritórios de investimento por soluções específicas para sucessão empresarial.

Entre os principais diferenciais do Vida Total Legado estão: pagamento de indenização sem necessidade de inventário, valor recebido isento de Imposto de Renda, conforme legislação vigente, processo simplificado e direto para pagamento, cobertura para morte e possibilidade de proteção em vida para eventos previstos em contrato.

Indicado principalmente para empresários, sócios e empresas familiares já consolidadas, o produto tem como proposta central proteger a pessoa que idealizou e impulsionou o negócio. Em muitos casos, o sócio fundador ou principal executivo é a principal referência da empresa perante fornecedores, clientes e parceiros estratégicos.

A indenização, paga em até 30 dias após a entrega da documentação completa, garante liquidez para diferentes demandas das empresas, como: reorganização societária, compra de participação entre sócios, manutenção do fluxo de caixa, quitação de compromissos financeiros, preservação das operações durante o período de transição.

Por fim, é importante acrescentar que o Vida Total Legado é um seguro de vida que também cabe dentro de uma estratégia de planejamento para pessoas físicas. “Como o Vida Total Legado pode ter um valor até 30% mais baixo que um seguro de vida com resgate, entendemos que ele também tem potencial para ser atrativo para um público que busca proteção, mas que não estava protegido devido ao orçamento”, finaliza Alberti.

Foto: Thiago Alberti, Diretor de Produtos da MetLife Brasil.