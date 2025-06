Setor de seguros movimenta R$ 140,7 bilhões até abril e reforça tendência de crescimento em 2025

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou nesta quarta-feira (11), na nova edição do Boletim Susep, os dados consolidados do mercado de seguros até abril de 2025. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o setor arrecadou R$ 140,72 bilhões, o que representa um crescimento nominal de 1,42% frente ao mesmo período de 2024.

Os seguros de pessoas, sem incluir o VGBL, se destacaram com um montante arrecadado de R$ 24,61 bilhões, representando um crescimento nominal de 8,99% e, em termos reais, uma evolução de 3,72%. Neste segmento, o seguro de vida fechou o primeiro quadrimestre de 2025 com crescimento nominal de 9,92% e, em termos reais, de 4,61%.

O desempenho positivo reflete uma tendência consistente de crescimento do seguro de vida no Brasil. Em 2024, o segmento avançou 12,6% e somou R$ 34,2 bilhões em prêmios, impulsionado por uma maior conscientização sobre proteção financeira, digitalização da jornada do cliente e produtos mais acessíveis.

Jaime Neto, Diretor de Produtos e Dados da MetLife Brasil, aponta que as plataformas digitais têm sido uma porta de entrada para muitas pessoas contratarem e conhecerem melhor os seguros disponíveis.

