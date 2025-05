Gol flexibiliza programa Smiles e inclui seguro como opção de resgate

No segundo trimestre de 2024, os brasileiros acumularam aproximadamente 214,2 bilhões de pontos e milhas

A tradicional associação entre milhas e passagens aéreas começa a ganhar novos contornos no Brasil. Pela primeira vez, é possível contratar um seguro-viagem utilizando milhas do programa Smiles, da GOL Linhas Aéreas. A novidade foi anunciada pela Real Seguro Viagem, única comparadora do setor a oferecer esse tipo de operação até o momento.

A iniciativa acompanha uma mudança de comportamento dos consumidores. Dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) indicam que, apenas no segundo trimestre de 2024, foram acumulados 214,2 bilhões de pontos e milhas, um crescimento de 2,1% em relação ao mesmo período de 2023. O número de cadastros em programas de fidelidade no país já ultrapassa os 315 milhões, sinalizando o amadurecimento desse mercado.

Apesar da expressiva adesão, o uso das milhas ainda é, em grande parte, direcionado à emissão de passagens. A proposta da Real aponta para uma diversificação: transformar pontos acumulados em proteção durante viagens.

“O programa Smiles atende desde quem viaja com frequência até quem tem um saldo mais modesto. A ideia é permitir que diferentes perfis utilizem seus pontos de forma útil e acessível”, afirma Hugo Reichenbach, sócio e diretor de operações da empresa.

A contratação segue um processo simples: o cliente entra em contato com a comparadora via WhatsApp, solicita a conversão do valor da apólice em milhas, realiza a transferência dos pontos e, em seguida, recebe a apólice do seguro por e-mail. O pedido precisa ser feito com pelo menos três dias úteis de antecedência da data de embarque.

Para Reichenbach, é mais do que uma alternativa de pagamento: a funcionalidade aponta para uma tendência — o uso mais estratégico e consciente das milhas acumuladas. “Em um cenário de alta demanda por viagens e busca por economia, iniciativas que ampliam a usabilidade dos programas de fidelidade podem ganhar espaço entre consumidores atentos à relação custo-benefício”, conclui.

PASSO A PASSO

O processo é simples e rápido:

O cliente entra em contato com a Real pelo WhatsApp; Informa que deseja contratar um seguro-viagem usando milhas Smiles; A Real calcula o valor da apólice em milhas; O cliente faz a transferência dos pontos para a conta informada; A apólice é enviada por e-mail — tudo de forma prática e segura.

