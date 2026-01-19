Com foco no relacionamento e no atendimento aos Corretores de Seguros, Diretoria Sul da Tokio Marine atinge R$ 2 bilhões de produção

Fiança, Empresarial, Residencial e Condomínio foram alguns dos outros produtos que tiveram desempenho expressivo em 2025 na Regional – A Tokio Marine Seguradora produziu R$ 2 bilhões na Regional Sul em 2025, com crescimento de 5,7% em relação a 2024. Um dos produtos que contribuiu significativamente para este resultado foi o Seguro Fiança Locatícia, que apresentou crescimento de 43,5% e uma evolução consistente ao longo do ano – outras carteiras que tiveram desempenho bastante positivo foram o Seguro Empresarial (11,2%), o Residencial (23%) e o Condomínio (49,7%).

De acordo com o Diretor Regional Comercial Sul, Rogério Spezia, o desempenho obtido reflete tanto a dedicação da Equipe da Diretoria Sul quanto a capacidade da Companhia de se adaptar às novas demandas do segmento. “Por exemplo, o aquecimento do mercado de aluguel em 2025, combinado à busca por soluções mais ágeis e consistentes, criou um ambiente muito favorável para impulsionarmos a produção do Seguro Fiança Locatícia na Região Sul”, disse o executivo.

Além disso, Spezia destaca a importância da proximidade entre o time Comercial, Corretores e Assessorias e a Matriz da Tokio para o sucesso dos negócios. “Nós sabemos que o relacionamento e o atendimento são a base de tudo, motivo pelo qual investimos continuamente em treinamentos e capacitação, principalmente aos nossos Parceiros, para agregar ainda mais valor às nossas entregas”, disse.

Para 2026, a Regional Sul continuará ampliando e criando oportunidades em diferentes linhas de negócios – “Nossa meta é manter um ritmo de crescimento consistente, preferencialmente acima de dois dígitos, sempre em parceria com os Corretores e Assessorias. Este ano, vamos seguir reforçando nosso posicionamento como uma Seguradora Especialista em Produtos, Serviços e Atendimento aos nossos Parceiros”, finaliza Spezia.

Sobre a Tokio Marine Seguradora

Subsidiária da Tokio Marine Holdings, o mais antigo conglomerado securitário japonês, fundado há 145 anos, a Tokio Marine Seguradora S.A. está em operação no Brasil desde 1959. A Companhia coloca à disposição do mercado nacional um amplo portfólio composto por mais de 90 Produtos e 120 Serviços e Assistências para Pessoas Físicas e Jurídicas, por meio de uma estrutura de 68 unidades de atendimento distribuídas pelo Brasil. Desde agosto de 2023, a Companhia recebe nota AAA.br, com perspectiva estável, da agência de classificação de risco Moody’s Local BR.

Foto: Rogério Spezia, Diretor Regional Comercial Sul da Tokio Marine