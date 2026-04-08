Marsh nomeia Larissa Martins como líder de Placement para a América Latina

A Marsh (NYSE: MRSH), líder global em corretagem de seguros, consultoria de riscos, resseguros e gestão de capital, pessoas, investimentos e consultoria de gestão, anunciou a nomeação de Larissa Martins como nova líder de Placement (mercado de seguros) para a Marsh Risk na América Latina e Caribe.

Baseada em São Paulo (Brasil), a executiva se reportará diretamente a John Donelly, líder global de Placement da Marsh Risk, e a Carlos A. Rivera, CEO da Marsh LAC e presidente da Marsh Risk LAC, a partir de 1º de abril.

Na nova função, Larissa será responsável por liderar a estratégia de Placement na região, conectando prioridades globais e locais, fortalecendo o relacionamento com clientese parceiros estratégicos, impulsionando soluções inovadoras e colaborativas entre países e promovendo o desenvolvimento de talentos, com o objetivo de maximizar o impacto para os clientes e apoiar o crescimento sustentável do negócio.

Com 20 anos de experiência no setor de seguros e resseguros, Larissa é formada em Ciências Atuariais e possui mestrado em Gestão Executiva Internacional. Sua trajetóriainclui experiências no Chile, em Miami e em Londres.

Desde que ingressou na Marsh Re – Facultative Reinsurance (anteriormente Carpenter Marsh FAC), em 2021, ocupou diferentes posições de liderança, contribuindo para o desenvolvimento e a implementação de soluções de portfólio em toda a América Latina.

Na Marsh Re – Facultative Reinsurance, liderou iniciativas de alto impacto voltadas ao crescimento e à inovação. Como líder regional de Práticas e Placement, foi responsável por definir a estratégia para a região, atuando em colaboração com diferentes áreas da companhia para atender às necessidades dos clientes, às demandas do mercado e apoiar o desenvolvimento das equipes.

Ao comentar a nomeação, Carlos Rivera afirmou: “Larissa conta com sólidas relações com os mercados de seguros e resseguros locais, regionais e globais, além de profundo conhecimento dos desafios enfrentados por empresas e comunidades. Aliado ao seu forte perfil de liderança, esse conjunto de atributos será fundamental para oferecer aos clientes um portfólio completo de soluções, apoiando seu crescimento em um cenário de incerteza, volatilidade e transformação.”

Larissa Martins declarou: “Sinto-me honrada em assumir a liderança de Placement da Marsh Risk na América Latina em um momento decisivo para o setor e para a companhia. Aárea de Placement está no centro do nosso negócio e desempenha papel fundamental na entrega de soluções ao mercado. Assumo essa nova etapa com entusiasmo e compromisso, confiante de que, por meio da colaboração, seguiremos desenvolvendo soluções relevantes para clientes, equipes e para a organização.”

Sobre a Marsh

A Marsh (NYSE:MRSH) é líder global em riscos, resseguros, capital, pessoas, investimentos e consultoria de gestão, assessorando clientes em 130 países. Com receita anual superior a US$ 24 bilhões e mais de 90 mil colaboradores, a Marsh contribui para gerar confiança e apoiaro crescimento de organizações por meio de uma visão especializada. Para mais informações, acesse corporate.marsh.com ou siga a companhia no LinkedIn eX.