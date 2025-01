MAPFRE e Reservas Votorantim lançam o ‘Floresta MAPFRE’, iniciativa de reflorestamento para compensar emissões de carbono

Meta da seguradora é compensar mais de 5 mil toneladas de carbono e atingir neutralidade das emissões até 2028 com reflorestamento de área equivalente a 30 campos de futebol na Mata Atlântica

Em linha com os objetivos globais de sua estratégia de sustentabilidade – que prevê a neutralidade em carbono de todas as suas operações até 2030 – a MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, firmou uma parceria com a Reservas Votorantim (RV) para lançar o projeto ‘Floresta MAPFRE’.



Com duração de quatro anos, a iniciativa vai compensar 5,1 mil toneladas de carbono com a restauração florestal de uma área de 29,42 hectares da Mata Atlântica, o equivalente a 30 campos de futebol, assegurando a neutralização local das emissões da MAPFRE até 2028.



O local escolhido para a realização da iniciativa foi o Parque Estadual Carlos Botelho, uma unidade de conservação de proteção integral com mais de 37 mil hectares distribuídos pelos municípios de Capão Bonito, São Miguel Arcanjo e Sete Barras, no interior do estado de São Paulo.



A região é considerada um dos mais importantes refúgios da vida selvagem no Sudeste do país. Ao todo, serão plantadas no local mais de 42 mil mudas de árvores nativas para o sequestro de carbono.



Na avaliação do CEO da MAPFRE no Brasil, Felipe Nascimento, a ação materializa o compromisso da companhia com a sustentabilidade.



“Sabemos que a mitigação das mudanças climáticas é um desafio global, e, como empresa, queremos ser parte da solução. Com o Floresta MAPFRE, vamos contribuir ativamente para a redução das emissões de carbono, para a proteção da fauna e flora e para o fortalecimento das comunidades que dependem dessas florestas. Esta iniciativa não é apenas sobre compensar carbono, mas sobre criar um legado de biodiversidade e um compromisso real com o futuro do Brasil”, explica o executivo.

Neutralidade em quatro anos

O projeto Floresta MAPFRE tem como meta compensar integralmente a pegada de carbono das operações da MAPFRE no Brasil até o ano de 2028. Isso inclui as emissões geradas por atividades operacionais da empresa, como o consumo de energia, emissões provenientes de viagens de negócios realizadas por colaboradores e seus deslocamentos diários para o trabalho, além das relacionadas à gestão de resíduos e à cadeia de suprimentos.



Parceira da MAPFRE nessa iniciativa, a Reservas Votorantim – empresa de gestão de territórios e desenvolvimento de projetos da economia verde da multinacional Votorantim – reforça que é possível gerar negócios com a floresta em pé, garantindo a manutenção da área e fomentando cadeias produtivas locais. A RV trabalhará em conjunto com cooperativas e trabalhadores da região para estimular o desenvolvimento social por meio da geração de renda para a comunidade.



“Projetos como o Floresta MAPFRE são cada vez mais importantes para o enfrentamento às mudanças climáticas e dão sinais claros para o mercado de que todos precisam se engajar e tomar ações concretas para garantir um mundo mais sustentável. O local escolhido se torna ainda mais relevante por ser uma unidade de conservação que integra o maior corredor ecológico de Mata Atlântica do país, bioma considerado um hotspot mundial para a conservação da biodiversidade. A Reservas Votorantim tem orgulho de executar uma iniciativa tão importante”, destaca o diretor executivo da Reservas Votorantim, David Canassa.

Transparência e monitoramento

Como acompanhamento, a RV enviará relatórios semestrais para apresentar o progresso da iniciativa, que também contará com visitas periódicas da MAPFRE para verificações in loco e auditoria independente. Para isso, foi desenvolvida uma metodologia validada de carbono in setting, que permitirá à MAPFRE utilizar os dados de plantio em seu inventário de emissões de 2028. O progresso do projeto será comunicado aos stakeholders nos relatórios anuais de sustentabilidade da seguradora.



“As mudanças climáticas são um dos maiores desafios que enfrentamos atualmente como sociedade. É nossa responsabilidade – enquanto empresa e cidadãos – fazer algo para minimizar o impacto no meio ambiente. O Floresta MAPFRE é uma resposta a esse chamado, um compromisso firme que demonstra que estamos alinhados com o nosso propósito e fazendo a nossa parte, expressando o nosso comprometimento com o desenvolvimento sustentável”, ressalta a diretora de sustentabilidade da MAPFRE no Brasil, Fátima Lima.

Patrimônio Mundial Natural

O Parque Estadual Carlos Botelho destaca-se por ser um dos mais significativos corredores ecológicos que conectam os remanescentes da Mata Atlântica no país, além de abrigar a maior população de muriquis-do-sul, espécie criticamente ameaçada de extinção. A unidade de conservação é reconhecida como Sítio do Patrimônio Mundial Natural pela UNESCO.



Além disso, a iniciativa foi aprovada no âmbito do Programa Nascentes, do Governo do Estado de São Paulo, que visa à restauração de áreas degradadas públicas e privadas. A seleção das espécies para o projeto de restauração florestal foi realizada com base na lista da Coordenação Especial para Restauração de Áreas Degradadas (CERAD), que orienta a escolha conforme o bioma e ecossistema de ocorrência. Foram identificadas 264 espécies, que serão selecionadas de acordo com a disponibilidade nos viveiros parceiros no momento do plantio.



Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.



Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.



Para mais informações sobre a companhia acesseeste link: www.mapfre.com.br



Sobre a Reservas Votorantim – A Reservas Votorantim é uma empresa do portfólio da Votorantim S.A, gestora de territórios, e que atua como desenvolvedora de projetos para a economia verde, focada em soluções baseadas na natureza.



A companhia tem aproximadamente 130 mil hectares de territórios sob gestão, onde desenvolve negócios sustentáveis orientados pelo conceito de múltiplo uso da terra, atuando em segmentos como crédito de carbono, reserva legal, biodiversidade, entre outros. Fundada em 2015 e lançada ao mercado em 2022, a Reservas Votorantim tem como foco gerar valor com a floresta em pé, provando que é possível combinar conservação e geração de receita com impacto ESG.



Saiba mais neste link: www.reservasvotorantim.com.br

Foto: Felipe Nascimento, CEO da MAPFRE no Brasil