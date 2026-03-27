MAG lança célula inovadora para atendimento de sinistros e eleva padrão de experiência no mercado segurador

Inciativa AcolheBen registra 68 pontos em NPS que reflete atendimento humanizado – A MAG Seguros, empresa especializada em vida e previdência com 191 anos de atuação ininterrupta, celebra os resultados obtidos com o AcolheBen, programa que oferece suporte emocional e financeiro aos beneficiários dos segurados da empresa, de sinistros oriundos de morte por acidente ou doença. No segundo semestre de 2025, a operação registrou a marca de 30 mil atendimentos realizados, obtendo 68 pontos no suporte ao cliente através da métrica de NPS, que mensura o nível de satisfação e recomendação do consumidor.

O AcolheBen tem o objetivo de auxiliar os beneficiários, por meio de uma célula dedicada de atendimento, que oferece suporte por telefone, WhatsApp e e-mail, de maneira integrada e ágil. O beneficiário conta, logo após a ocorrência, com ferramentas que vão desde a organização da documentação para abertura do aviso de sinistro, além de atendimento psicológico e consultoria financeira.

A construção do AcolheBen também foi marcada por uma abordagem estruturada e multidisciplinar. “Selecionamos profissionais experientes, com forte capacidade de escuta e solução. Revisitamos processos, investimos em capacitação e estamos avançando com o uso de inteligência artificial para apoiar tanto o cliente quanto o colaborador durante o atendimento”, destaca Michelle Ignacio, supervisora da célula de atendimento.

Além da satisfação do cliente, os ganhos operacionais do AcolheBen também já são perceptíveis. O tempo médio de resposta foi reduzido para menos de 24 horas, trazendo mais agilidade e previsibilidade em um momento sensível para o segurado. No Reclame Aqui, a iniciativa possui avaliação classificada como “Ótimo” e está próxima de atingir o selo RA1000, nível máximo de excelência na plataforma. Esse desempenho se reflete na reputação da companhia, que apresenta menor volume de reclamações e alta capacidade de resolução direta.

Para Ana Carolina Belli, gerente de relacionamento da MAG, o avanço vai além dos indicadores. “O AcolheBen representa um avanço importante na forma como nos relacionamos com nossos clientes e parceiros. Os resultados mostram que estamos no caminho certo, demonstrando que conseguimos unir eficiência operacional a uma experiência mais humana e acolhedora, fortalecendo cada vez mais a conexão entre segurado, corretor e companhia”, destaca Belli.

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 39 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.