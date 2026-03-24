MAG Capitalização firma parceria com a CrediSIS e amplia presença no cooperativismo de crédito

A MAG Capitalização, empresa do Grupo MAG, anuncia uma nova parceria estratégica com a CrediSIS, uma das maiores centrais de cooperativas de crédito do Brasil, conhecida pela forte atuação regional e proximidade com seus cooperados.

A colaboração começa com a oferta do produto tradicional da companhia, com perspectiva de ampliação do portfólio ao longo do ano. A iniciativa fortalece a atuação da MAG Capitalização e amplia o alcance das soluções oferecidas.

“A CrediSIS possui uma conexão muito forte com seus cooperados e com o desenvolvimento regional. Isso torna essa união ainda mais estratégica para ampliarmos nossa presença e gerar valor de forma conjunta”, destaca Camila Beck, gerente de Negócios em Afinidades da MAG Capitalização.

Com a parceria, a MAG Capitalização avança em sua estratégia de crescimento ao acessar novos públicos e regiões, ao mesmo tempo em que fortalece sua presença no segmento cooperativista, um dos mais dinâmicos do sistema financeiro nacional. A expectativa é que a colaboração também abra caminho para novas oportunidades de negócios dentro do ecossistema CrediSIS ao longo dos próximos meses.

Foto: Camila Beck, gerente de Negócios em Afinidades da MAG Capitalização.