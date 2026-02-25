Longevos ampliam presença no ambiente digital e transformam hábitos de consumo e informação

Crescimento do acesso à internet entre os 60+ reforça a importância da inclusão e da educação digital no Brasil – De acordo com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foi registrada uma evolução histórica acelerada no uso da internet pelos 60+, saindo de 24,7% em 2016 para 66% em 2023. Esse movimento reflete não só uma mudança de hábito, mas uma reinvenção de papéis na qual os jovens deixam de ser os “guias” no ambiente virtual. Ainda que o grupo continue abaixo da média geral de conectividade, que supera 88% da população brasileira, os números revelam que a internet deixou de ser exclusividade de gerações recentes para integrar a vida diária dos longevos. Justamente por isso, é necessário reforçar ainda mais a atenção aos riscos de golpes online, pois segundo dados do Serasa Experian, o maior aumento nas tentativas de fraude foi contra a população mais longeva.

“A maior participação de pessoas idosas no ambiente digital é uma oportunidade para a sociedade. A internet possibilita aos longevos manter vínculos sociais, reduzir a solidão, estudar e vivenciar experiências, acessar serviços de saúde, ter autonomia em suas finanças e independência. Porém, essa inclusão só será plena se vier acompanhada de educação digital e suporte contínuo, promovendo mais capacitação em segurança online para reduzir riscos como fraudes e desinformação, que são particularmente perigosos para usuários menos experientes”, afirmou Antônio Leitão, gerente geral do Instituto de Longevidade MAG.

O Instituto de Longevidade MAG, entidade com nove anos de atuação em assuntos voltados ao envelhecimento e planejamento financeiro, disponibiliza de forma gratuita sua websérie Digital Sem Medo, voltada para a educação dos longevos no ambiente online, enfatizando de forma prática e didática os riscos a serem evitados e quais as melhores formas de se proteger. Com lançamentos semanais, todo o conteúdo está disponível no canal do Instituto de Longevidade MAG no YouTube.

