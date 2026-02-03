Lojacorr Seguros lança campanha “Corretor do Futuro” para preparar corretores para os desafios do mercado até 2026

Iniciativa reúne capacitação, conteúdo estratégico e inteligência de dados para apoiar corretoras na evolução do modelo de atuação e no fortalecimento da relação consultiva com os clientes – A Lojacorr Seguros lançou a campanha Corretor do Futuro, uma iniciativa voltada à capacitação e ao desenvolvimento estratégico das corretoras parceiras diante das transformações em curso no mercado de seguros. A proposta é apoiar os profissionais na adaptação a um cenário cada vez mais competitivo, digital e orientado por dados, com foco na sustentabilidade do negócio e na entrega de valor ao cliente até 2026.

A campanha reúne conteúdos educativos e reflexivos que estimulam a evolução do papel do corretor, que deixa de atuar exclusivamente como vendedor de apólices para assumir uma posição mais estratégica, consultiva e baseada em dados. Entre os materiais está o e-book “Guia rápido: 5 sinais de que você já é (ou está se tornando) o corretor de seguros do futuro”, que apresenta tendências do setor, boas práticas de gestão e um checklist para análise da maturidade das corretoras.

Segundo Mario Zucco, gerente de planejamento comercial da Lojacorr Seguros, a campanha nasce de uma leitura atenta das mudanças do mercado. “O corretor está no centro da relação com o cliente, mas o ambiente mudou. A campanha Corretor do Futuro foi criada para apoiar essa transição, oferecendo orientação prática para que as corretoras se tornem mais estratégicas, diversifiquem suas carteiras e utilizem melhor os dados disponíveis”, afirma.

O conteúdo do e-book reforça a importância da diversificação de produtos, especialmente em um cenário de crescente concorrência em ramos mais expostos à guerra de preços. A proposta é estimular o corretor a ampliar sua atuação em soluções como Seguro de Vida, Previdência e outros produtos que fortalecem o relacionamento de longo prazo com o cliente e contribuem para a saúde financeira da corretora.

Outro eixo central da campanha é o uso da inteligência de dados e da chamada visão 360° do cliente. A partir da análise integrada de informações, as corretoras podem antecipar necessidades, personalizar ofertas e reduzir a dependência da disputa por preço. Para Zucco, esse movimento é decisivo para o futuro do setor. “Quando o corretor conhece profundamente o cliente, consegue atuar de forma consultiva, oferecendo proteção adequada em cada fase da vida. Isso fortalece o vínculo, aumenta a confiança e reduz a exposição à guerra de preços”, explica.

A campanha também destaca o papel da tecnologia como aliada da eficiência operacional. A automação de processos e o uso de ferramentas de gestão permitem que o corretor dedique mais tempo ao relacionamento e à consultoria, pilares do modelo defendido pela Lojacorr Seguros. “Não se trata apenas de adotar tecnologia, mas de usá-la de forma inteligente, com foco em decisão e estratégia. Esse é um dos principais diferenciais do corretor do futuro”, completa Zucco.

Com a campanha Corretor do Futuro, a Lojacorr Seguros reforça seu posicionamento como parceira das corretoras, oferecendo conteúdo, orientação e suporte para enfrentar os desafios atuais e se preparar para os próximos anos. A iniciativa integra um movimento contínuo da empresa de incentivar a profissionalização, a inovação e o fortalecimento do corretor como protagonista do mercado de seguros.